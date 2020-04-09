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09.04.2020 22:10
Рубрика: В мире

Букеты на карантине

Как сегодня подарить цветы в Италии и Франции
Текст: Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Несмотря на тотальный общенациональный карантин, итальянское правительство официально позволило еще с 22 марта осуществлять розничную продажу цветов, растений и семян в супермаркетах, цветочных ларьках, на рынках и в парниковых хозяйствах.
Это увядшее растение в руках итальянского агронома - предвестник масштабного кризиса, которым обернутся для местных цветочников карантинные меры. Фото: AP Это увядшее растение в руках итальянского агронома - предвестник масштабного кризиса, которым обернутся для местных цветочников карантинные меры. Фото: AP
Это увядшее растение в руках итальянского агронома - предвестник масштабного кризиса, которым обернутся для местных цветочников карантинные меры. Фото: AP

Власти пошли на этот шаг, в первую очередь, ради спасения важной индустрии. В ее рамках функционируют 27 тысяч компаний с общим годовым оборотом в 2,5 миллиарда евро, которые обеспечивают работой 200 тысяч человек.

Фото: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images
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Но, несмотря на лояльность итальянского кабмина, этот сектор, судя по всему, еще нескоро сможет вернуть расположение клиентов и выйти из серьезного кризиса. Цветы итальянцев сейчас интересуют в последнюю очередь. Начнем с того, что дарить их просто некому - в стране запрещено проводить торжественные церемонии (от свадеб и крестин и вплоть до похорон), а также ходить в гости, даже на Пасху. Поскольку месячный карантин без работы и, соответственно, без заработка заметно подкосил материальное благосостояние большинства жителей Апеннин, многим из которых уже не на что покупать даже продукты, украшение балконов и террас новыми растениями в этом году уж точно не входит в их планы. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по улицам итальянских городов. Цветочные ларьки ввиду полного отсутствия спроса закрыты на замок, а в мелких парниковых хозяйствах, которые есть в каждом районе и в которых обычно в этот период невозможно протолкнуться, нет ни души. Растения, мини-пальмы и лимонные деревья пылятся и гибнут на глазах.

Усугубляет ситуацию еще и то, что из-за COVID-19 Италия в одночасье лишилась возможности экспортировать свою продукцию за рубеж. А ведь еще в 2019 году она была абсолютным лидером по продаже цветов и растений в Европе с выручкой около 1 миллиарда евро.

Не менее печальной выглядит участь французских цветочников. Зайти в один из парижских цветочных бутиков и подобрать букет, скажем, роз или тюльпанов? Такое было возможно до середины марта, но не после того, как во Франции ввели карантинные меры. В отличие от аптек и продовольственных магазинов цветочные не попали в категорию "жизненно необходимых".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Теперь 14 тысяч цветочных магазинов Франции вот уже скоро месяц как на замке. Да и для большинства производителей это стало настоящей катастрофой. Многие из них были вынуждены пустить под нож уже готовые к отправке в торговую сеть миллионы тюльпанов, лилий, глициний. Что касается владельцев магазинов, то они стали раздавать запасы цветов прохожим, другие отвозили их в больницы, где ведется борьба с невидимым врагом, третьи пошли другим путем. После пережитого шока решили продавать готовые букеты через интернет. Собственно, сейчас это единственная возможность для французов приобрести цветы, а спрос на них есть.

Об этом мне сообщили в базирующейся в Париже интернет-компании "Местные цветы", которая специализируется исключительно на цветах, выращенных в столичном регионе Иль-де-Франс. Цветочные бутики закрыты для покупателей, но никто им не запрещал на месте сооружать букеты, а далее посыльные доставляют их по конкретным адресам. Обходится это, правда, дороже процентов на 10-15 по сравнению с обычным тарифом, но желающих сделать такой заказ, как утверждает представительница компании Ортанс Аранг, множество. В большинстве случаев это люди, которые хотят доставить приятное близким и родным, скажем, по случаю дня рождения или по другому поводу, но не могут это сделать лично по карантинным причинам.

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