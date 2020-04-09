Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится объявить гражданам, чтобы они не рассчитывали на окончание карантина 15 апреля. Согласно утечкам из Елисейского дворца, режим строгих ограничений в Пятой республике будет, скорее всего, продлен. Последние недели показали, что внутри ЕС нет единой стратегии по смягчению "локдауна", которую ранее обещали обнародовать в Брюсселе. В то время как одни страны все глубже уходят в самоизоляцию, другие пытаются робко нащупать пути выхода из нее. Впрочем, каждая движется пока вслепую и готова в любой момент отыграть все назад.

Австрия первой в ЕС представила конкретный план постепенного возвращения к привычной жизни. В начале недели канцлер Себастиан Курц, который появляется на публике в медицинской маске, выступил с обнадеживающим заявлением. По его словам, уже 14 апреля в стране откроются небольшие продуктовые и строительные магазины, а также парки, а с 1 мая - торговые центры. Кроме того, граждане наконец-то смогут дойти до парикмахерских. Правда, школьники останутся сидеть по домам до середины мая, все это время не будут работать рестораны, кафе, бары и гостиницы. Ну а запрет на массовые и культурные мероприятия сохранится намного дольше. Так, знаменитая Венская опера отменила все представления до конца июня, а Музей истории искусств, один из самых популярных в австрийской столице, ждет гостей с 1 июля, если, конечно, разрешит минздрав. Даже в этих скромных обещаниях правительство осторожничает. Сегодня в альпийской республике выявлено около 13 тысяч пациентов с COVID-19. Если в середине марта число заболевших в Австрии удваивалось каждые три-четыре дня, то теперь период удалось растянуть до 16 с половиной суток. На эти цифры ориентируется 33-летний Курц и его команда: главное, чтобы хуже не стало.

Пока одни страны ЕС все глубже уходят в самоизоляцию, а другие ищут из нее выход

Соседняя Германия такими успехами похвастаться не может. Число заболевших на этой неделе превысило здесь пугающую 100-тысячную отметку. По абсолютным показателям хуже обстоят дела только в США, Испании и Италии. Однако в пересчете на сухой язык статистики смертность от коронавируса в ФРГ составляет менее 2 процентов. Этот показатель вселяет в немцев надежду, что скоро они смогут хотя бы немного выдохнуть. Пока правительство продлило карантин до 19 апреля. Что делать после, канцлер Меркель и премьер-министры земель будут решать на следующей неделе. В учебных планах школ начало занятий предварительно намечено на 20-е число. Как раз к этому времени закончатся пасхальные каникулы, на которые большинство граждан по традиции взяли отпуска. Из них они рассчитывают вернуться в свои офисы, к станкам, на кафедры - иначе никакая, даже немецкая экономика не выдержит. Два месяца простоя чреваты падением ВВП на целых 14 процентов, за три месяца он обрушится на 20 процентов. "Чем дольше сохраняются запреты, тем выше сопутствующий ущерб. Перспектива, что людям будет не на что жить, вызывает не меньшую тревогу, чем угроза вируса. Рушатся социальные, межличностные связи, - поделился своими опасениями мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель в эфире "Немецкого радио". - Я не понимаю разговоров о том, что торговые центры открывать можно, а небольшие бутики почему-то нельзя". "Парикмахерские закрыты, но мы не знаем ни одного примера, чтобы люди заражались в парикмахерских", - признал вирусолог Хендрик Шмидт в эфире телеканала ZDF. Он и многие его коллеги убеждены: высокотехнологичные и автоматизированные производства надо запускать как можно скорее, ну а футбольные матчи бундеслиги, собирающие полные стадионы болельщиков, не грех и отложить.

Примерно так же рассуждает Дания. Она готовится потихоньку выходить из "локдауна", который был введен здесь раньше, чем в других скандинавских странах. Еще в середине марта королева Маргрете Вторая, которую датчане очень любят, лично обратилась к ним с просьбой посидеть по домам до лучших времен. Ее Величество даже отменила празднование своего 80-летия, чтобы не подвергать опасности гостей. И вот на прошлой неделе пик эпидемии был пройден: цифры по заболевшим наконец-то перестали ползти вверх. Власти объявили, что с 15 апреля отроют "учреждения первой необходимости" - детские сады и школы. Это позволит родителям вернуться к нормальному рабочему графику. Остальные ограничения, включая запрет собираться группами больше 10 человек, сохранятся до 10 мая. Ну а зеленый свет фестивалям и концертам вряд ли дадут раньше августа. "Это как идти по натянутому канату. Если мы замрем на месте, то непременно упадем, но и разгоняться нельзя", - пояснила стратегию премьер Метте Фредериксен.

Решительней всех оказалась Чехия, уже на этой неделе ослабившая карантинный режим. Впрочем, до сих пор он был одним из самых строгих в Европе. Теперь гражданам позволили вернуться к велопрогулкам и пробежкам в парках, причем даже маски носить не обязательно - главное, соблюдать двухметровую дистанцию (к слову, в Германии все это и так разрешено). Кроме того, в стране открылись теннисные корты и гольф-клубы (правда, играть можно только по двое), магазины велосипедов, строительной техники, рукоделия и садоводства, заработали ремонтные мастерские. Со следующей недели правительство готовится смягчить запрет на поездки за рубеж "по обоснованным причинам", например - по делам бизнеса. "Но это не значит, что чехи теперь могут ездить на шопинг в Дрезден", - заранее урезонил граждан глава МВД Ян Гамачек. Всех вернувшихся из-за границы будут сажать на строгий двухнедельный карантин. Ну а для иностранцев въезд в страну по-прежнему закрыт.