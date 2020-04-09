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09.04.2020 22:20
Рубрика: Общество

В поисках волшебной таблетки

"Гонка лекарств" от COVID-19 набирает обороты
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
В четверг австралийские ученые неожиданно объявили, что нашли лекарство, способное уничтожить новый коронавирус за два дня. Правда, это очередное "открытие" на людях никто не проверял, но громкое заявление тем не менее прозвучало. Ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне утверждают, что антипаразитарный препарат ивермектин практически полностью уничтожает коронавирус. Спустя 24 часа после введения препарата в инфицированные клетки доля вирусных РНК в них сократилась на 93%, а еще через 48 часов вируса стало меньше на 99,8 процента.

В Соединенных Штатах главным специалистом по противодействию Covid-19 оказался президент страны Дональд Трамп, сообщивший на пресс-конференции 19 марта свой рецепт спасения человечества: гидроксихлорохин и азитромицин. Эти откровения первого лица государства, по данным Forbes, привели к резкому увеличению количества пациентов токсикологических центров: за последние две недели людей, приступивших к самолечению "прописанными" Трампом препаратами, госпитализировали с передозировкой этого антималярийного средства в два раза чаще, чем в тот же период в прошлом году.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Мурашко: У нового препарата для лечения коронавируса есть побочные эффекты

Не так давно ученые обратили внимание на использовавшийся для борьбы с лихорадкой Эбола ремдесивир. Этот препарат был разработан несколько лет назад Медицинским исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии Соединенных Штатов совместно с одной из местных фармацевтических компаний. Сейчас он проходит клинические испытания.

В Японии сделали ставку на противовирусное средство авиган, активным веществом которого является фавипиравир. Это лекарство используют во время эпидемий гриппа, а также для борьбы с лихорадкой Эбола, но из-за большого количества возможных побочных эффектов не продают на рынке медикаментов. Японские ученые считают, что на ранних стадиях заражения коронавирусом фавипиравир может облегчить течение заболевания. Но и этот вывод еще нужно доказать.

Ни одно лекарство от коронавируса до сих пор не доказало эффективность

Несколько дней назад Токио направил партии фавипиравира на тестирование в 20 странах мира, в числе которых Израиль, Болгария, Чехия, Индонезия, Иран, Мьянмар, Саудовская Аравия и Турция. По словам главы местного министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги, еще около трех десятков государтсв выразили готовность принять участие в испытаниях этого препарата.

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