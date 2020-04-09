В Соединенных Штатах главным специалистом по противодействию Covid-19 оказался президент страны Дональд Трамп, сообщивший на пресс-конференции 19 марта свой рецепт спасения человечества: гидроксихлорохин и азитромицин. Эти откровения первого лица государства, по данным Forbes, привели к резкому увеличению количества пациентов токсикологических центров: за последние две недели людей, приступивших к самолечению "прописанными" Трампом препаратами, госпитализировали с передозировкой этого антималярийного средства в два раза чаще, чем в тот же период в прошлом году.
Не так давно ученые обратили внимание на использовавшийся для борьбы с лихорадкой Эбола ремдесивир. Этот препарат был разработан несколько лет назад Медицинским исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии Соединенных Штатов совместно с одной из местных фармацевтических компаний. Сейчас он проходит клинические испытания.
В Японии сделали ставку на противовирусное средство авиган, активным веществом которого является фавипиравир. Это лекарство используют во время эпидемий гриппа, а также для борьбы с лихорадкой Эбола, но из-за большого количества возможных побочных эффектов не продают на рынке медикаментов. Японские ученые считают, что на ранних стадиях заражения коронавирусом фавипиравир может облегчить течение заболевания. Но и этот вывод еще нужно доказать.
Несколько дней назад Токио направил партии фавипиравира на тестирование в 20 странах мира, в числе которых Израиль, Болгария, Чехия, Индонезия, Иран, Мьянмар, Саудовская Аравия и Турция. По словам главы местного министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги, еще около трех десятков государтсв выразили готовность принять участие в испытаниях этого препарата.