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Рубрика: Общество

Какие продукты спасут от коронавируса

Текст: Татьяна Карабут
Россияне кто во что горазд активно ищут способы профилактики и лечения коронавируса народными методами. Сначала на слухах о "чудодейственной силе" в 10 раз подорожал имбирь. За ним робко потянулся лимон. Теперь появились слухи о том, что на работу легких благотворно влияет сливочное масло. И оно, родимое, уж точно спасет нас от заразы.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Утверждения о чудодейственности хоть имбиря, хоть лимона, хоть какого-то другого продукта, которые якобы способны исцелить нас от коронавируса, - не более чем маркетинговый ход особо "ловких" предпринимателей. Нет ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить нас от вируса, утверждает Дмитрий Никитюк, директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор. Другое дело, что и в чесноке, и в лимоне, и в имбире есть различные биологически активные соединения, которые для нашего организма полезны. В этом плане их поступление в организм оправданно и целесообразно. "Но панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов, конечно же, не является", - подчеркивает ученый.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Сливочное масло тоже полезно для организма, в адекватных, разумных дозах. "Если мы берем кусочек черного бородинского хлеба, намазываем его тоненьким слоем масла да с селедочкой, то это очень полезно и приятно. Это действует на лимбическую систему - это совокупность образований головного мозга, которые контролирует нашу эмоциональную деятельность. У нас возникают положительные эмоции", - поясняет Никитюк. А чеснок от коронавируса полезен разве что тем, что от его острого запаха люди не подходят друг к другу ближе 1,5-2 метров, шутит профессор.

Полностью статью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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