Распоряжение правительства Камчатского края от 8 апреля 2020 года № 106-РП

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в дополнение к органам и организациям, указанным в подпунктах "а" - "е" пункта 4, пунктах 5-8 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Утвердить Перечень организаций (работодателей и их работников), которые вправе осуществлять деятельность на территории Камчатского края в период режима повышенной готовности, введенного распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

3. Установить, что организации (работодатели и их работники), включенные в Перечень, обязаны:

1) осуществлять деятельность с учетом ограничений, установленных распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р;

2) определить, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края, численность работников, обеспечивающих функционирование этих организаций;

3) обеспечить соблюдение ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Камчатского края, социального дистанцирования, а также ограничений, касающихся количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, и количества работников, работающих в одну смену.

Председатель Правительства - первый Вице-губернатор Камчатского края Р.С.Василевский





Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 08.04.2020 № 106-РП

Перечень организаций (работодателей и их работников), которые вправе осуществлять деятельность на территории Камчатского края в период режима повышенной готовности

1. Организации, осуществляющие услуги в сфере общественного питания в формате дистанционной торговли, а также столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций или обслуживающие на вынос без посещения помещения гражданами.

2. Организации, осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденному распоряжением Губернатора Камчатского края 12.03.2020 № 267-Р, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках.

3. Организации, осуществляющие дистанционную торговлю непродовольственными товарами, пункты выдачи товаров.

4. Организации, осуществляющие оптовую торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденному распоряжением Губернатора Камчатского края 12.03.2020 № 267-Р, логистические и распределительные центры и осуществляющие доставку товара до розничных объектов.

5. Организации, предоставляющие услуги связи и реализующие сопутствующие товары, а также осуществляющие ремонт этих товаров.

6. Организации, осуществляющие ремонт компьютерной техники, техническую поддержку и ремонт контрольно-кассовой техники и другого торгового оборудования.

7. Организации, осуществляющие инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, капитальный ремонт, строительство.

8. Организации дорожной отрасли, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также организацию дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения.

9. Организации, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

10. Предприятия наземного грузового транспорта.

11. Предприятия воздушного транспорта, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности полетов.

12. Организации, являющиеся объектами инфраструктуры аэропортов, морских портов, береговых служб, систем управления движением судов и организации, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности мореплавания, уполномоченные на классификацию и освидетельствование судов.

13. Организации, осуществляющие продажу авиа и железнодорожных билетов (в случае работы пункта выдачи и приема документов).

14. Организации, осуществляющие деятельность по производству, транспортировке, хранению и реализации строительных материалов.

15. Организации, осуществляющие деятельность в сфере складского хозяйства.

16. Организации, осуществляющие оказание услуг почтовой связи, курьерской службы и службы доставки.

17. Организации, осуществляющие жилищно-коммунальное и аварийное обслуживание, организацию сбора, транспортирования, обработки, утилизации и захоронения отходов.

18. Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

19. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

20. Организации, оказывающие услуги дезинфекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений.

21. Организации, оказывающие услуги судоремонта.

22. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

23. Организации, осуществляющие лесозаготовки (дрова).

24. Организации, осуществляющие деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков.

25. Организации, осуществляющие деятельность в сфере геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых.

26. Организации, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

27. Организации, осуществляющие деятельность в области информатизации и связи (в том числе, в сфере телекоммуникаций и в области информационных технологий).

28. Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

29. Организации, оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и других средств защиты).

30. Организации, осуществляющие ветеринарную деятельность, а также деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев.

31. Организации, занимающиеся разведением и содержанием лошадей, собак и других животных, а также питомники.

32. Образовательные организации, реализующие программы общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования в дистанционной форме для обучающихся с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

33. Дежурные дошкольные образовательные организации.

34. Организации, подведомственные Министерству образования Камчатского края, осуществляющие деятельность по информационнотехнологическому, бухгалтерскому сопровождению, а также обеспечивающие дистанционное обучение школы приемных родителей, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений.

35. Организации социального обслуживания.

36. Организации, подведомственные Министерству социального развития и труда Камчатского края, осуществляющие деятельность по информационнотехническому и бухгалтерскому сопровождению, по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи, а также обеспечивающие выплату государственных и социальных пособий.

37. Организации, являющиеся объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

38. Адвокаты, нотариусы и нотариальные палаты (включая помощников и лиц, обеспечивающих деятельность нотариусов).

39. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

40. Организации, оказывающие охранные услуги.

41. Страховые организации и их подразделения, исполняющие неотложные социально-значимые обязательства в сфере предоставления финансовых услуг, включая обязательное и добровольное медицинское страхование, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

42. Союз "Торгово-промышленная палата Камчатского края".

43. КГКУ "МФЦ Камчатского края" в части предоставления услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде (включая прием заявлений и выдачу результатов), в режиме предварительной записи.

44. Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения, в части предоставления услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде, в режиме предварительной записи.

45. Организации, обеспечивающие функционирование банковской системы Российской Федерации, включая территориальные учреждения Банка России, кредитные организации и их внутренние структурные подразделения, территориальное подразделение Российского объединения инкассации (РОСИНКАС).











