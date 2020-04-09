Кардиолог предупредил об осложнениях в результате заражения COVID-19

Руководитель кардиологического отделения в клинике Майо доктор Лесли Купер подтвердил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвергаются более высокому риску развития осложнений в результате респираторных вирусных заболеваний, в том числе, гриппа и коронавируса.

- Во время тяжелого течения коронавирусной инфекции функция сердца может снижаться. Это может объясняться как системной воспалительной реакцией на вирус, так и прямым влиянием вирусной инфекции на сердце, - отметил Купер, добавив, что осложнения в разной степени могут затрагивать как пациентов преклонного возраста, так и молодых людей.

Кардиолог пояснил, что есть две основные проблемы с сердцем, связанные с COVID-19. Это сердечная недостаточность и аритмия.

Врач посоветовал людям, уже имеющим сердечные заболевания, не пропускать прием лекарств, назначенных лечащим врачом. Любые изменения в приеме препаратов, опять же, должны быть согласованы со специалистом, предупредил Купер.