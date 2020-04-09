Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 8 апреля 2020 года № 41-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 3.4-1 следующего содержания:

"3.4-1. Предоставление нотариальных услуг нотариусами осуществляется в соответствии с перечнем нотариальных действий экстренного и неотложного характера, установленным Кемеровской областной нотариальной палатой.".

1.2. Абзац пятый подпункта 3.6 изложить в следующей редакции:

"работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением включенных в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.04.2020 №170-р.".

1.3. В подпункте 21.12 слова "лицами, прибывшими из-за рубежа," исключить.

2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего распоряжения действие абзаца третьего подпункта 3.6 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" распространяется только на территории муниципальных образований "город Кемерово", "Новокузнецкий городской округ".

3. Установить, что подпункты 3.7 - 3.9 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действуют в части, не противоречащей постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией".

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







