Когда работодатель может перевести сотрудников на сокращенный режим

Крупные компании одна за другой объявляют о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Такие меры уже анонсировали нефтехимический гигант "Сибур", "РЖД", метрополитен Екатеринбурга и другие. Многие сетевые продуктовые магазины объявляют "режим коротких смен" и на несколько часов сокращают время работы. Мера вынужденная - в период нерабочих дней и самоизоляции объем работы сокращается, выручка падает, а персоналу надо платить зарплату. Чтобы оптимизировать убытки, можно часть сотрудников уволить, а можно предложить всем перейти на сокращенный день с частичным снижением доходов. По понятным причинам многие работодатели, как и их сотрудники, предпочитают потерять часть, а не все.

"Если организация нацелена на сохранение рабочих мест, то этот вариант будет в рамках норм действующего трудового законодательства. - полагает генеральный директор ООО "Экспертно-правовой центр "Параграф" Юрий Капштык. - Такое изменение режима труда может и должно рассматриваться как временная антикризисная мера, о чем работники должны быть ознакомлены под роспись".

У работодателей, как объясняют юристы, в такой ситуации выбор возможной линии поведения невелик. Самый благоприятный вариант - это удаленная работа. С сохранением обычного объема должностных обязанностей и зарплаты. Но это возможно далеко не для всех специальностей.

Теоретически можно оформить вынужденный простой с выплатой не менее 2/3 оклада или тарифной ставки, но этот вариант вступает в конфликт с указом президента, требующим сохранить зарплату на прежнем уровне.

Еще существуют отпуска - ежегодный оплачиваемый или за свой счет. Если сотрудник готов написать соответствующее заявление, это может быть наиболее удачным компромиссным решением. Но заставить его это сделать нельзя, - за "принуждение к отпуску" штрафы накладываются и на директоров на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, и на компанию - от 30 до 50 тысяч рублей. Повторные нарушения караются еще жестче. Причем штраф будет выписан за каждого отправленного против воли в отпуск сотрудника, так что итоговая сумма может набежать очень солидная.

И еще один, крайний вариант - увольнение. По собственному желанию, по соглашению сторон, сокращению штата, закрытия предприятия. Однако предприниматели надеются на возобновления бизнеса и коллективы стараются максимально сохранить. Поэтому в качестве альтернативы увольнения части сотрудников предлагают всем согласиться на частичное сокращение занятости и дохода. Это может быть только общее решение менеджмента и каждого сотрудника, предупреждает руководитель направления антимонопольного регулирования государственных заказов юридической компании a.t.legal Любовь Боженко.

"Статья 74 Трудового кодекса РФ позволяет работодателю самому перевести сотрудников на сокращенный режим работы, но только в строго определенных случаях, и к нынешней ситуации это норма не может быть применена, - объясняет Любовь Боженко. - Помимо всех обязательных обоснований и уведомлений госорганов, работники должны быть о них уведомлены письменно и под роспись за два месяца до предполагаемых изменений. В начале февраля мало кто мог предположить, что ситуация будет развиваться таким образом, как сейчас".

В итоге актуальным стал вариант с сокращением рабочего времени или продолжительности рабочей недели. Его применение, с точки зрения закона, потребовало подписания дополнительных соглашений к трудовым договорам. При этом зарплата уменьшается пропорционально изменению продолжительности рабочего времени. Заставить подписать такое дополнительно соглашение никого нельзя, как и уволить за отказ на такое предложение.

"Когда существует риск, что организация, зависящая от потока клиентов и ежедневной выручки, просто закроется, многие сотрудники соглашаются на такие меры с целью сохранения рабочих мест, - объясняет медиатор по трудовым спорам Юлия Холодинова. - Это законно, но каждый случай индивидуален и требует детального рассмотрения, особенно на предмет злоупотреблений".