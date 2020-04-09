Коронавирус может стать сезонным заболеванием

Пандемия коронавируса перейдет в разряд сезонного заболевания, считает гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов. Такую точку зрения он высказал в эфире Первого канала.

"Эпидемия завершится, и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", - считает Максютов.

Однако для того, чтобы это произошло, у 50-60% населения Земли должен выработаться иммунитет к коронавирусу нового типа. Он может выработаться как за счет перенесенного заболевания, так и за счет вакцинации.

По данным на 9 апреля, в России зарегистрирован 10131 случай заболевания COVID-19, 698 человек выздоровели, 76 пациентов скончались.