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09.04.2020 10:07
Рубрика: В мире

Коронавирус угрожает самому изолированному на планете племени Амазонии

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирус добрался в самые отдаленные регионы Амазонии, сообщил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта. На этой неделе первого инфицированного COVID-19 выявили среди отрезанных от цивилизации индейских племен яномамо, проживающих в тропических лесах на севере страны.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Коронавирус добрался до острова Пасхи

"Да, действительно, первый случай (заражения пневмонией нового типа) подтвержден, что не может не вызывать беспокойство. В складывающейся ситуации мы должны особое внимание уделить именно коренным общинам, которые имеют очень мало контактов с внешним миром", - сказал политик. Его слова приводит бразильская газета Globo. Заболевшим оказался 15-летний подросток. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии в больнице города Боа-Виста (штата Рорайма). Пока у медиков отсутствует понимание источников распространения инфекции.

Напомним, яномамо продолжают в наши дни заниматься охотой и собирательством. В 1970-х годах местные племена едва не погибли от эпидемии гриппа и туберкулеза.

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