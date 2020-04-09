Указ губернатора Красноярского края от 9 апреля 2020 года № 83-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.04.2020 № 12, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле слова "решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8" заменить словами "решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12";

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Гражданам, прибывающим в аэропорты городов Красноярска (международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского), Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева) из городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечить режим "самоизоляции" на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

жителям населенных пунктов Красноярского края - в домашних условиях;

гражданам, проживающим в других субъектах Российской Федерации, - по месту своего пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания.";

дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:

"3.3. Гражданам, прибывающим в аэропорты города Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева), села Хатанга (аэропорт Хатанга) из городов Красноярска, Новосибирска, других населенных пунктов иных субъектов Российской Федерации, обеспечить режим "самоизоляции" на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

жителям города Норильска и населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района - в домашних условиях;

гражданам, проживающим в других населенных пунктах Красноярского края и иных субъектах Российской Федерации, - по месту своего пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания.

3.4. Обязать лиц, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего указа, немедленно сообщать в министерство здравоохранения Красноярского края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона, наименование населенного пункта, из которого прибыли, дату прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







