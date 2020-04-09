Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы

Решений о переносе Парада Победы в Москве не принималось, приглашения лидерам других государств уже разосланы, их никто не отзывал. Об этом сообщили журналистам в Кремле.

На вопрос о том, есть ли новости по формату проведения Дня Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что до сих пор никаких решений о переносе не принималось, а если они будут, то всех проинформируют. И будет это, разумеется, в разумные сроки.

Вопросы про репетиции парада Песков переадресовал в военное ведомство и при этом заметил, что в Минобороны, тем более в войсках, совершенно другой режим, что позволяет "в рамках периметра изоляции более свободные действия".

На вопрос, продолжает ли в ситуации пандемии коронавируса Кремль рассылать приглашения лидерам на Парад, и не отозвал ли кто-нибудь свое согласие посетить Москву, представитель Кремля подчеркнул, что приглашения уже были разосланы и сейчас пока никаких конкретных данных на этот счет нет. "Мы не отзывали приглашения", - добавил он.

"Разумеется, ситуация неизбежно накладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров. Но каких-либо решений об отмене по состоянию на сегодня не принималось", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос украинского журналиста, было ли приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера сказал, что не располагает данными о том, что Зеленскому было оно отправлено, но сказал, что уточнит.