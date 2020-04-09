Постановление администрации Курской области от 7 апреля 2020 года № 354-па "Об утверждении Порядка выдачи гражданам маршрутных листов для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий на территории Курской области"

Администрация Курской области постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Порядок выдачи гражданам маршрутных листов для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий на территории Курской области;

форму маршрутного листа для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий.

Губернатор Курской области производства Р.В.Старовойт





Утвержден постановлением Администрации Курской области от 07.04.2020 № 354-па

Порядок выдачи гражданам маршрутных листов для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий на территории Курской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и выдачи гражданам маршрутных листов для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий (далее - маршрутный лист) в целях предотвращения распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Выдача маршрутных листов гражданам, являющимся работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - организации, работники, работодатели), на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и деятельность которых не приостановлена распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности", осуществляется работодателями.

3. Заявка на получение маршрутных листов (далее - Заявка) подается работодателем в орган исполнительной власти Курской области непосредственно или через администрацию муниципального района, городского округа в следующем порядке:

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и потребительского рынка,- в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, - в комитет здравоохранения Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, - в комитет образования и науки Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, - в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, - в комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, - в комитет агропромышленного комплекса Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного движения, - в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, - в комитет строительства Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере информации и печати, - в комитет информации и печати Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды и природопользования, - в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в банковской сфере, - в комитет финансов Курской области;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, защиты информации и связи, - в комитет цифрового развития и связи Курской области;

в отношении государственных организаций, - в органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя указанных организаций.

Заявка подается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Выдача маршрутных листов работодателям осуществляется органами исполнительной власти Курской области, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, непосредственно или через администрации муниципальных районов, городских округов не позднее двух рабочих дней со дня поступления Заявки.

Выдача маршрутных листов осуществляется под роспись в специальном журнале по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку,

Листы журнала должны быть прошнурованы и пронумерованы.

5. Оформление и выдача маршрутных листов работникам осуществляется работодателями.

6. Маршрутные листы выдаются работодателями при наличии документально оформленного согласия работника на обработку его персональных данных.

7. Маршрутные листы действительны при предъявлении работником паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника.

8. Ответственность за оформление и выдачу работникам маршрутных листов возлагается на работодателя.

9. Основанием для отказа в выдаче работодателю маршрутных листов является несоответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, о чем работодатель информируется органами исполнительной власти Курской области, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, письменно в день подачи Заявки.

10. Органы исполнительной власти Курской области, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ежедневно направляют сведения о количестве выданных маршрутных листов в формате xls по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в комитет цифрового развития и связи Курской области на адрес электронной почты igmu@rkursk.ru для ведения единого реестра выданных маршрутных листов на территории Курской области.











