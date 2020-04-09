Макрон намерен продлить карантин во Франции

Всеобщий карантин, который власти Франции ввели в середине марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса, будет продлен после 15 апреля. С соответствующим заявлением в понедельник выступит президент страны Эмманюэль Макрон. От этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агентство AFP.

Выступление главы государства, уже третье по теме коронавируса, пройдет после 20:00 по местному времени (21:00 мск). Помимо продления карантина, Макрон выскажется также и об изменениях в экономической и социальной сферах, вызванных приостановкой работы значительной части предприятий в стране. Напомним, ранее в среду французский ЦБ сообщил, что с января по март ВВП Пятой Республики упал на шесть процентов, что является худшим квартальным показателем с 1945 года.

Совет ученых, с которым регулярно консультировались в Елисейском дворце, уже неоднократно предлагал продлить карантин на несколько недель. С аналогичным предложением выступал и премьер-министр страны Эдуар Филипп, который также говорил о продлении мер после 15 апреля.