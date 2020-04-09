Макрон продлит меры самоизоляции в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продлить меры самоизоляции, введенные в стране. Ожидается, что в предстоящий понедельник, 13 апреля, он объявит об этом решении в своем новом обращении к гражданам, передает AFP.

"Для подготовки дополнительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, президент встретится с большим количеством государственных и частных представителей французских, европейских и международных сообществ. Также предстоит определить сроки продления режима самоизоляции", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на парижское СМИ.

По данным опроса, популярность Эммануэля Макрона за последний месяц выросла на 13%. Его деятельность на посту главы Франции одобряют сейчас 46% жителей страны. Специалисты отмечают, что столь высоким рейтинг президента Макрона не был с февраля 2018 года.