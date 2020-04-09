Врач и популярная телеведущая Елена Малышева рассказала, как дома проверить легкие на устойчивость к коронавирусу. Видеоинструкция опубликована на личной странице врача в Instagram.

Первый тест заключается в обхвате шеи руками, по словам Малышевой, если пальцы не сошлись, значит человек страдает ожирением. Такие люди храпят во сне, а у некоторых даже случается остановка дыхания. С такими симптомами люди находятся в группе риска. По словам врача, им нужно переходить на здоровое питание.

Второй тест подразумевает способность человека за один выдох надуть воздушный шар диаметром не меньше 15 см. Если итоговый результат ниже, то это может свидетельствовать о заболеваниях легких.

Чтобы выполнить третий тест нужно сложить вместе указательные пальцы рук. Если пальцы при этом расходятся, то это может сигнализировать о наличии хронической обструктивной болезни легких.