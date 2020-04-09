Мастерская "Сенеж" запустит новый онлайн-проект "Полный вперед"

Мастерская управления "Сенеж" с 13 апреля запустит новый онлайн-проект "Полный вперед" для находящихся в самоизоляции в связи с пандемией. Речь идет о цикле вебинаров, посвященных удаленной работе, и психологических тренингов для помощи тем, кто находится в самоизоляции в связи с пандемией.

"Мы запускаем проект в помощь всем, кто вынужденно оказался дома и не знает, как грамотно и с пользой для себя перейти на новый ритм жизни. Наша задача - с помощью образовательно- информационных продуктов "Сенежа" помочь получить дополнительную информацию о ситуации, поддержать работников и работодателей, совместными усилиями найти возможности для развития в условиях новой реальности. Присоединиться к образовательному проекту может любой желающий", - пояснил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как уточняют организаторы проекта, он будет реализован в формате видеороликов до 30 минут каждый. Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале "Россия - страна возможностей" всем авторизованным пользователям.