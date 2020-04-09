Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил на своем официальном сайте о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.

Касаются они в большей степени действий в штрафной. В частности, уточнен пункт об игре рукой. Теперь граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

Отныне при случайном попадании мяча в руку атакующего футболиста матч будет остановлен только в том случае, если это произошло сразу перед голом или голевым моментом. Претерпела изменения корректировка правила офсайда. Теперь, если защитник намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, последний более не считается находящимся в офсайде.

Уточнен пункт о работе системы VAR: в правилах пояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному рефери советы, но окончательный вердикт остается за ним.

К слову, еще в конце прошлого года ФИФА собиралась обратиться в IFAB с просьбой рассмотреть новое правило определения положения вне игры. В ФИФА обсуждали реформу, согласно которой офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между атакующими и защищающимися футболистами будет "очевидный просвет". Под этим термином понимается то, что атакующий игрок попадает в офсайд, только если все его тело находится впереди защитника так, что между ними есть просвет.

Накануне была опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Впрочем, обновленным его можно назвать условно: из-за отсутствия товарищеских и официальных матчей в марте. Сборная России сохранила 38-ю строчку. В активе команды Станислава Черчесова 1470 очков.

Тем временем в зарубежных СМИ появилась информация, что УЕФА рассматривает вариант с сокращением количества городов-хозяев чемпионата Европы-2020. Планируется, что матчи турнира примут 12 городов, но, к примеру, в Италии и Испании опасаются по поводу готовности Рима и Бильбао, которые серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса.