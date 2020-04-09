МИД КНР опроверг высказывания Майка Помпео

По словам Помпео, США "пытались провести расследование обстановки в Китае, но оно не принесло результатов". Комментируя его высказывания, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай является первой страной, сообщившей во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, но это не означает, что вирус зародился именно в Ухане. Первая вспышка эпидемического нового заболевания может произойти в любом регионе, стране или городе мира. Определение его источника - это серьезный научный вопрос, ответить на который должны ученые и медицинские эксперты.

Чжао Лицзянь сказал, что высказывания о "сокрытии Китаем эпидемии" совершенно не обоснованы. После вспышки эпидемии Китай незамедлительно сообщил об этом в ВОЗ, быстро начал вести исследования и делиться информацией о последовательности генов нового коронавируса со всем миром, активизировал международное противоэпидемическое сотрудничество.

Беспочвенные обвинения Китая подрывает доверие людей, подчеркнул Чжао Лицзянь. "Мы надеемся, что американский народ сможет преодолеть эту эпидемию как можно скорее и сможет противостоять узкому подходу отдельных политиков, отвлечению внимания и уклонению от ответственности", - сказал китайский дипломат.