МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии составлен с нарушением принципов ведения расследований, отраженных в конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств сугубо технической по своей природе и предназначению ОЗХО. Они добились создания группы по расследованию вопреки основополагающим положениям профильной конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам международного права", - заявила Захарова, добавив, что авторы доклада стали соучастниками "системного нарушения заложенных в КЗХО основных принципов и процедур объективных и непредвзятых расследований".

В особенности это касается обязательного выезда экспертов на место инцидента, отметила дипломат.

Напомним, что ранее ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования химических атак, которые произошли в Сирии в 2017 году. Из описанных в докладе выводов следственной группы следует, что авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. Официальный Дамаск уже назвал подобные выводы поддельными и сфабрикованными, заявив, что цель доклада заключается в искажении фактов и обвинение властей Сирии. В САР в очередной раз отметили, что ее ВВС никогда не применяли химическое оружие.