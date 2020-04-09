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09.04.2020 20:05
Рубрика: Власть

МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями

Текст: Диана Ковалева

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии составлен с нарушением принципов ведения расследований, отраженных в конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho
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"Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств сугубо технической по своей природе и предназначению ОЗХО. Они добились создания группы по расследованию вопреки основополагающим положениям профильной конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам международного права", - заявила Захарова, добавив, что авторы доклада стали соучастниками "системного нарушения заложенных в КЗХО основных принципов и процедур объективных и непредвзятых расследований".

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В особенности это касается обязательного выезда экспертов на место инцидента, отметила дипломат.

Напомним, что ранее ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования химических атак, которые произошли в Сирии в 2017 году. Из описанных в докладе выводов следственной группы следует, что авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. Официальный Дамаск уже назвал подобные выводы поддельными и сфабрикованными, заявив, что цель доклада заключается в искажении фактов и обвинение властей Сирии. В САР в очередной раз отметили, что ее ВВС никогда не применяли химическое оружие.

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