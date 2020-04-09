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Рубрика: В мире

Мигранты в Германии начали шить маски для дома престарелых

Текст: Екатерина Забродина

Мигранты в немецком городке Ютеборг, что в земле Бранденбург, решили запустить производство масок для постояльцев местного дома престарелых, чтобы защитить их от коронавируса. Об этой истории рассказывает Reuters.

Фото: Reuters
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За дело взялся переселенец из Ирана Бабак Барз, который у себя на родине целых шесть владел ателье по пошиву одежды. "Я подумал, что у меня есть кое-какой опыт в такой работе, и я тоже могу принести пользу", - рассказал он журналистам. За десять дней его команда сшила 735 защитных тканевых масок. Беженцы отдали первую партию в дом престарелых, а потом вручили целую коробку самодельных медицинских аксессуаров мэру. "Это по-настоящему замечательный подарок во времена кризиса, когда люди не знают, что их ждет. Я вижу, как многие совершают совершенно трогательные поступки, и это один из них", - отметила градоначальница Элизабет Херцог фон дер Хайде.

Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ
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Пожилые люди в Германии, как и в других странах, входят в основную группу риска. Некоторые дома престарелых перестали принимать постояльцев из-за вспышки эпидемии. В стране выявлено уже 108 202 заболевших, таким образом ФРГ вышла на четвертое место после США, Италии и Испании по абсолютному числу инфцированных. Не удалось спасти 2107 пациентов. В пересчете на сухие цифры статистики немецкой системе здравоохранения удается сдерживать смертность в пределах двух процентов.

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