Министры финансов еврозоны попытаются еще раз согласовать выход из кризиса

Министры финансов еврозоны, которые не смогли прийти к согласию по экономической программе выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, попробуют сделать это снова в четверг. Во время прошлого заседания, которое прошло в среду и продлилось 16 часов, наиболее острые разногласия возникли вокруг выпуска общеевропейских бондов для создания специального фонда.

Ожидалось, что по линии финансовых механизмов Евросоюза (Европейского стабилизационного механизма, Европейского инвестиционного банка и бюджета Еврокомиссии) на поддержку бизнесменов, аграриев и оставшихся без работы граждан будет выделена огромная сумма в полтриллиона евро. Это новый "план Маршалла", как его окрестила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помочь Европе выстоять против коронавируса должны были так называемые "коронабонды" - совместные государственные облигации стран-членов еврозоны. В поддержку бондов выступили наиболее пострадавшие от пандемии страны, такие как Италия, Испания, Франция и Португалия. Рим вообще занял крайне жесткую позицию - "евробонды или ничего".

Однако едва речь зашла об облигациях, как защитники идеи их выпуска напоролись на яростное сопротивление со стороны Германии, Австрии, Нидерландов и некоторых других стран, по мнению которых "коронабонды" чреваты законодательной неразберихой и новыми перекосами внутри еврозоны.

Теперь же министрам нужно вновь попытаться прийти к согласию. Как отмечают эксперты, это будет сложно, потому что слишком уж велики разногласия между "югом" и "севером" ЕС.