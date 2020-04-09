Минюст сможет обжаловать в суде региональные законы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Кодекс административного судопроизводства. Документ дает право министерству юстиции обжаловать в суде региональные нормативно-правовые акты.

В прошлом году территориальные подразделения ведомства выявили 3,7 тысячи нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству. Когда региональный закон написан с ошибками, есть два пути для исправления.

Первый: обратиться непосредственно к региональным властям и предложить исправить самостоятельно.

Если это не сработает, есть второй путь: обратиться в прокуратуру. Она подаст иск в суд. Но, с другой стороны, она тоже может не прислушаться к доводам экспертов минюста и не дать делу хода.

Между тем, как подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, одна из важнейших функций министерства юстиции - контроль единства правового пространства нашей страны.

Сегодня в реестре ведомства значится 1,5 миллиона нормативно-правовых актов субъектов РФ, 8,7 нормативных правовых актов муниципальных образований, 410 тысяч уставов муниципальных образований. Ни одна буква в этом массиве документов не должна противоречить федеральным законам.

Система реагирования на возникшие расхождения должна быть быстрой и эффективной.

По словам Владимира Груздева, как показала практика государственной регистрации, уставы муниципальных образований нередко длительное время не приводятся в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

За год выявлено 3,7 тысячи правовых актов в регионах, которые противоречат федеральным

Подготовленный законопроект позволит сформировать правовые рычаги для более оперативного приведения региональных и муниципальных актов в соответствие с федеральным законодательством. "В случае если нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации или муниципальный акт будут противоречить федеральному законодательству, министерство юстиции получит полномочия оспаривать в суде положения данных документов", - рассказывает Владимир Груздев.