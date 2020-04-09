Новости

Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы 16:53
По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал 16:51
Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери 16:50
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 16:45
Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров 16:41
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников 16:38
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции 16:34
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу 16:34
Песков заявил о помощи России Беларуси 16:28
На Амазонке найдены "искусственные острова" возрастом 10000 лет 16:24
В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников 16:21
Мастерская "Сенеж" запустит новый онлайн-проект "Полный вперед" 16:19
Газетная индустрия в США из-за отсутствия рекламы оказалась на грани краха 16:17
Видео: В Краснодаре оперная певица выступила с концертом на балконе 16:09
В храме Рамзеса II в Абидосе обнаружены тайники 16:09
Под Самарой четыре человека пострадали на нефтехимическом заводе 16:03
Суд арестовал уличенных в мошенничестве топ-менеджеров "Крымэнерго" 16:03
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы 16:00
Что полезного можно сделать с машиной во время самоизоляции 16:00
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом 15:58
ФАС предложила заморозить индексацию тарифов на газ для населения 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 16:41
Рубрика: Экономика

Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны наращивает темпы возведения 16 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. На объектах трудятся уже 7,6 тысячи человек. Об этом в четверг во время инспекции строительной площадки в Волгограде сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На этих объектах специалисты военно-строительного комплекса работают с 20 марта. За это время численность специалистов там увеличили более чем в два раза. Также задействовано более 800 единиц техники. Работы осуществляются круглосуточно, в три смены "Строительство всех 16 многофункциональных медицинских центров, общая площадь которых составит почти 115 тысяч квадратных метров, ведется с опережением графика", - сказал в Волгограде Иванов.

Фото: Олег Минеев/ РИА Новости
Минобороны сформировало санитарные группы для выявления зараженных COVID-19

Он подчеркнул, что одновременно на каждый новый объект будет организована поставка самого современного оборудования и медицинской техники. "Каждый центр будет укомплектован в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации".

Всего до конца апреля военные планируют завершить строительство восьми таких центров: в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. "Первым сдадим медицинский центр в Нижнем Новгороде уже в конце следующей недели, потом в Одинцове", - уточнил замминистра обороны.

До 15 мая сдадут оставшиеся восемь. Таким образом, в рамках развития существующей инфраструктуры военных госпиталей по всей стране будет создана сеть современных многофункциональных медицинских центров. Они предназначены для оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу Вооруженных сил. В экстренных случаях там окажут врачебную помощь и гражданскому населению.

В Западном военном округе до середины мая появятся шесть таких центров. В Калининграде - на 100 койко-мест, в подмосковных Одинцове и Подольске - на 100 и 200 койко-мест соответственно, а также Нижнем Новгороде, Смоленске и Пушкине (Ленинградская область) - на 60 койко-мест каждый.

Фото: пресс-служба ЮВО
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса

Три медицинских центра строят в Южном военном округе. В Ростове-на-Дону - на 160 койко-мест. В Волгограде и Севастополе - на 100 и 60 койко-мест.

В Центральном военном округе новые лечебные учреждения примут больных в Новосибирске - там будет 160 койко-мест, а также Омске и Оренбурге - на 100 и 60 пациентов.

Четыре медцентра появятся в Восточном военном округе. Их сейчас строят в поселке Сосновый бор под Улан-Уде и Уссурийске - на 60 койко-мест каждый. Еще один будет в селе Анастасьевка в Хабаровском крае - на 200 койко-мест. А самый удаленный от центра России военный медицинский центр на 60 койко-мест разместится в Петропавловске-Камчатском.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле