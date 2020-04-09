Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров

Минобороны наращивает темпы возведения 16 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. На объектах трудятся уже 7,6 тысячи человек. Об этом в четверг во время инспекции строительной площадки в Волгограде сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На этих объектах специалисты военно-строительного комплекса работают с 20 марта. За это время численность специалистов там увеличили более чем в два раза. Также задействовано более 800 единиц техники. Работы осуществляются круглосуточно, в три смены "Строительство всех 16 многофункциональных медицинских центров, общая площадь которых составит почти 115 тысяч квадратных метров, ведется с опережением графика", - сказал в Волгограде Иванов.

Он подчеркнул, что одновременно на каждый новый объект будет организована поставка самого современного оборудования и медицинской техники. "Каждый центр будет укомплектован в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации".

Всего до конца апреля военные планируют завершить строительство восьми таких центров: в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. "Первым сдадим медицинский центр в Нижнем Новгороде уже в конце следующей недели, потом в Одинцове", - уточнил замминистра обороны.

До 15 мая сдадут оставшиеся восемь. Таким образом, в рамках развития существующей инфраструктуры военных госпиталей по всей стране будет создана сеть современных многофункциональных медицинских центров. Они предназначены для оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу Вооруженных сил. В экстренных случаях там окажут врачебную помощь и гражданскому населению.

В Западном военном округе до середины мая появятся шесть таких центров. В Калининграде - на 100 койко-мест, в подмосковных Одинцове и Подольске - на 100 и 200 койко-мест соответственно, а также Нижнем Новгороде, Смоленске и Пушкине (Ленинградская область) - на 60 койко-мест каждый.

Три медицинских центра строят в Южном военном округе. В Ростове-на-Дону - на 160 койко-мест. В Волгограде и Севастополе - на 100 и 60 койко-мест.

В Центральном военном округе новые лечебные учреждения примут больных в Новосибирске - там будет 160 койко-мест, а также Омске и Оренбурге - на 100 и 60 пациентов.

Четыре медцентра появятся в Восточном военном округе. Их сейчас строят в поселке Сосновый бор под Улан-Уде и Уссурийске - на 60 койко-мест каждый. Еще один будет в селе Анастасьевка в Хабаровском крае - на 200 койко-мест. А самый удаленный от центра России военный медицинский центр на 60 койко-мест разместится в Петропавловске-Камчатском.