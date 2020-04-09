Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение

Более 94% школ начали обучаться дистанционно уже с 6 апреля. Об этом замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал во время онлайн-трансляции kp.ru и соцсети TikTok.

- Когда началась первая неделя дистанционного обучения (в марте - прим.ред.), только 15 процентов школ на него перешли. С этого понедельника, 6 апреля, 94 процента школ вышло на дистанционное обучение, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - И если мы будем соблюдать все рекомендации, мы не будем учиться летом. Это важно для всех, в том числе для учителей.

Также он ответил на вопрос, можно ли перенести в дистанционную форму уроки физкультуры, музыки и ИЗО.

- Это проблема. Каждый учитель может проявить фантазию, как работать. По одному виду спорта можно вести дистанционные уроки, по другим нельзя, - рассуждает он.- То же самое в музыке. Мы дали регионам рекомендации пересмотреть учебные планы. То, что сегодня реализовать дистанционно невозможно, лучше перенести на то время, когда мы будем работать в штатном режиме. Нельзя создавать имитацию дистанционного обучения.

Также Дмитрий Глушко рассказал о том, что нагрузка на образовательные платформы и сервисы сегодня очень сильно возросла.

- Несколько лет вкладываются большие средства в работу с теми возможностями, которые дает интернет. Но когда десятки миллионов человек пришли на эти ресурсы и порталы, появились "интернет-пробки", - пояснил он. - Мы работаем над исправлением ситуации. Операторы мобильной связи и провайдеры работают в связке с нами. Мы видим поддержку со стороны издательств, выпускающих учебники и учебные пособия. Совместно с ними запущен ресурс "Моя школа в онлайн". На нем даже при низкой скорости можно получить доступ, скачать материал, сделать скриншот и учить уроки.

Что будет с ОГЭ и ВПР? Замминистра ответил так:

- ОГЭ будет проходить по двум предметам: русскому языку и математике. ВПР будет проводиться в дистанционном формате. Задания будут уникальными для каждой школы".