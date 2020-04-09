Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи

При назначении федеральных мер социальной поддержки в доходах семьи не будут учитываться доходы гражданина от трудовой деятельности, если на момент обращения за помощью он был признан безработным, сообщил Минтруд.

Новый порядок расчета уровня доходов граждан разработан по поручению президента. Предлагается, что он будет применяться при заключении социального контракта, назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, выплат на детей от 3 до 7 лет, предоставлении субсидий на оплату ЖКУ и бесплатных соцуслуг.

"Поправки позволят оперативно реагировать на изменение доходов граждан и существенно повысят доступность мер социальной поддержки. Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет учитывать финансовое положение семьи непосредственно на момент обращения за помощью", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Планируется, что новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет действовать до конца 2020 года.