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09.04.2020 20:56
Рубрика: Экономика

Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи

Текст: Елена Манукиян

При назначении федеральных мер социальной поддержки в доходах семьи не будут учитываться доходы гражданина от трудовой деятельности, если на момент обращения за помощью он был признан безработным, сообщил Минтруд.

Фото: iStock
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Новый порядок расчета уровня доходов граждан разработан по поручению президента. Предлагается, что он будет применяться при заключении социального контракта, назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, выплат на детей от 3 до 7 лет, предоставлении субсидий на оплату ЖКУ и бесплатных соцуслуг.

"Поправки позволят оперативно реагировать на изменение доходов граждан и существенно повысят доступность мер социальной поддержки. Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет учитывать финансовое положение семьи непосредственно на момент обращения за помощью", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Планируется, что новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет действовать до конца 2020 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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