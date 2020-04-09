Минздрав: Диагноз коронавирус можно ставить без лабораторного подтверждения

"Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика",- сказал Мурашко. Потому больных с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусом, так как применяется одна и та же система лечения.

При этом, у препаратов, которые применяется при лечении коронавируса, есть ряд побочных эффектов, добавил глава Минздрава и предостерег от самостоятельного их применения. Он пояснил, что используются препараты, которые применяются при лечении малярии и ряда других заболеваний. Также, по его словам, применяется ряд препаратов, которые используются для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Особенно тяжело переносят заболевание коронавирусом представители старшего поколения и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сердца, сахарный диабетом, а также страдающие ожирением.

Министр здравоохранения также сказал, что надеется на снижение активности коронавируса летом из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.