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09.04.2020 21:48
Рубрика: Общество

Минздрав: Диагноз коронавирус можно ставить без лабораторного подтверждения

Текст: Евгений Гайва
Диагноз "коронавирусная инфекция" можно поставить без лабораторного подтверждения, только по клинической картине. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика",- сказал Мурашко. Потому больных с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусом, так как применяется одна и та же система лечения.

Фото: iStock
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При этом, у препаратов, которые применяется при лечении коронавируса, есть ряд побочных эффектов, добавил глава Минздрава и предостерег от самостоятельного их применения. Он пояснил, что используются препараты, которые применяются при лечении малярии и ряда других заболеваний. Также, по его словам, применяется ряд препаратов, которые используются для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Особенно тяжело переносят заболевание коронавирусом представители старшего поколения и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сердца, сахарный диабетом, а также страдающие ожирением.

Министр здравоохранения также сказал, что надеется на снижение активности коронавируса летом из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.

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