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09.04.2020 12:39
Рубрика: Власть

Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Минздрав России выпустил новую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - сообщили сегодня в министерстве. Это уже пятый вариант рекомендаций.

Дело в том, что в условиях пандемии новой инфекции опыт ведения таких больных накапливается специалистами разных стран непрерывно. И отличительная особенность сегодняшней ситуации - беспрецедентная открытость медиков и ученых разных стран, вся новая информация очень быстро становится всеобщим достоянием. Все новые наработки аккумулирует и анализирует ВОЗ, соответственно, в постоянном режиме службы здравоохранения всех стран обновляют и дополняют национальные рекомендации.

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"Рабочая группа Минздрава России в постоянном режиме проводит сбор клинических данных из медицинских организаций всех регионов России, находится в постоянном контакте с российскими специалистами, работающими в Итальянской Республике, а также с коллегами из других стран и представителями ВОЗ, - сообщили в Минздраве. - Таким образом, методические рекомендации включают все наиболее эффективные методы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также технологии защиты медперсонала".

Пятая версия методических рекомендаций содержит сведения по дифференциальной диагностике COVID-19. В документ включены все зарегистрированные в России по состоянию на 30 марта диагностические тест-системы. В рекомендациях также указаны лекарственные препараты, которые запрещено или не желательно принимать с этиотропной терапией COVID-19. Указаны в рекомендациях и рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Новая версия также содержит рекомендации по порядку и принципам организации скорой, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, а также в амбулаторных условиях (на дому). Обновлены сведения по стандартному определению случая, антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции, а также интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности", - уточнили в министерстве.

Внесены дополнения и уточнения в разделы по эпидемиологии, клиническим особенностям, диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пятая версия рекомендаций опубликована на официальном сайте Минздрава России и направлена во все регионы для использования в работе.

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