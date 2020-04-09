Мишустин потребовал наладить работу по возвращению граждан из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Министерства транспорта, Росавиации и "Аэрофлота" наладить четкую работу по возвращению граждан из-за рубежа.

"Чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, а ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Это ни в коем случае не должно повторяться", - указал глава правительства на специальном совещании.

Он призвал все службы работать четко по установленному алгоритму. Сотрудники МИД должны быть в постоянном контакте с людьми, в том числе в части их сбора в аэропорту вылета. "Люди должны получать всю эту информацию оперативно", - заявил премьер.