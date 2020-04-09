Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

При необходимости правительство добавит денег на материальную поддержку граждан, которые пока что вынуждены за рубежом дожидаться своего вывозного рейса в Россию.

"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании. Первые выплаты из 500 миллионов рублей, предоставленных МИД, уже совершаются.

Кому-то из россиян, возможно, если они сами так решат, придется подзадержаться в местах своего пребывания. Чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции по стране, правительство приняло решение возвращать людей сразу туда, где они проживают. "Рейсы планируются, исходя из введенных лимитов и принципа "один рейс - одной место проживания", - пояснил Мишустин.

- Если это по каким-то причинам невозможно, то человеку будет предложено либо оставаться пока в тех странах, где они находятся, либо готовиться ко временному карантину на территории России, - предупредил премьер.