Морские биологи МГУ в составе международной группы исследователей под руководством профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга ищут на морском дне вещества, которые позволят бороться с опасными инфекциями. Источником новых противовирусных препаратов и антибиотиков могут стать морские губки, которые живут глубоко под водой. Почему они?

Это древнейшие животные, фильтрующие воду в огромных количествах. В ходе эволюции они выработали уникальные механизмы защиты от патогенов (вирусов, грибов, бактерий, водорослей). Губки умеют производить особые химические вещества, обладающие антимикробными, антивирусными и другими защитными свойствами. Некоторые из них (в частности, аэроплизинин и изофистуларин) ученые считают потенциально полезными для лечения целого ряда инфекций человека.

Но проблема в том, что эти вещества очень сложно достать. Так, ученым МГУ впервые удалось извлечь из морской губки значительный объем (более 30 г) редкого аэроплизинина. Теперь они могут приступить к активному исследованию его воздействия на разные инфекции и даже раковые клетки.

- Можно ожидать, что выделяемые из морской губки вещества будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности противокоронавирусных, лекарств, - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ Вячеслав Иваненко. - Значительные ресурсы этой губки отмечены в Адриатическом море у побережья Черногории, Хорватии и Албании. Немецкие исследователи совместно с коллегами из Черногории уже на протяжении ряда лет ведут активные работы по выращиванию этих губок на небольшом участке морского дна. Благодаря чему уже созданы технологические и ресурсные основы для производства нужного количества уникальных веществ и новых биоматериалов.