Музей Бахрушина покажет онлайн-премьеру фильма #Бахрушиныдома

Музей Бахрушина открывает "закулисье" своих фондохранилищ. С 9 апреля на официальном сайте Театрального музея им. А.А. Бахрушина и аккаунтах музея в соцсетях стартует онлайн-премьера десятисерийного фильма #Бахрушиныдома. Каждая новый выпуск ретро-проекта будет выходить в 20:00 по одной серии в день, а после завершения интернет трансляции 18 апреля можно будет посмотреть все серии единым видеоблоком подряд.

Истории из виртуального дневника основателя Театрального музея Алексея Бахрушина, оказавшегося вместе с мировым сообществом XXI века перед лицом обстоятельств непреодолимой силы, смонтирована как серия видеороликов, стилизованных под эпоху XIX века. Онлайн-зрители, оставаясь дома, смогут оказаться в реальной атмосфере Бахрушинской усадьбы знаменитого мецената и коллекционера и вместе с самим Алексеем Александровичем Бахрушиным, его домочадцами и их гостями проникнуться духом ушедшей эпохи.

Мини-сериал дополнят виртуальные прогулки по залам Театрального музея, видео-ответы экспертов на вопросы о музейном и театральном мире и другие интересные акции. Ведь в обширную онлайн-программу музея им. А.А. Бахрушина, независимо от вынужденного карантина, входит и еженедельная рубрика "Театральный словарь", знакомящая зрителей с терминологией театрального искусства с иллюстрациями реальных экспонатов из богатейшего собрания музея. И приглашение к участию в проекте "Здесь был… или Посетители музея в интерьерах усадьбы". И мастер-классы ведущих театральных режиссеров, актеров и художников в рамках партнерского проекта с фестивалем "Биеннале театрального искусства", которые всегда собирают рекордное количество просмотров.

Расскажет Музей Бахрушина и об изюминках своих коллекций, позволив разглядеть уникальные экспонаты - личные вещи, принадлежавшие Фаине Раневской, Любови Орловой, Галине Улановой, Майе Плисецкой и другим известным деятелям искусства.

Онлайн-экскурсии проведут генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов и ректор Академии русского балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе.

Справка

Театральный музей был основан в 1894 году известным московским промышленником, меценатом и видным общественным деятелем Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865 - 1929). Сегодня Бахрушинский музей - крупнейший хранитель коллекций театрального достояния России, в фондах которого представлено более 1,5 млн экспонатов.

В Москве находятся главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, в "Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака" - филиале Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина". В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске, на родине Бахрушиных.