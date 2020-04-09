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09.04.2020 12:58
Рубрика: Культура

На канале "Пятница!" стартует шоу с Варнавой и Гудковым

Текст: Сусанна Альперина
На телеканале "Пятница!" сегодня, 9 апреля в 19.00, стартует первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы - юмористический и провокационный проект "Бой с гёрлс". Это шоу построено на вечном конфликте - кто круче: мужчины или женщины?
Фото: Телеканал "Пятница!" Фото: Телеканал "Пятница!"
Фото: Телеканал "Пятница!"

В гости к закадычным друзьям, Гудкову и Варнаве, будут приходить звезды шоу-бизнеса - Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, IOWA, DAVA, Юлия Топольницкая, Саша ST, Анна Седокова, Zivert и многие другие.

Ведущие разделят гостей на женскую и мужскую команды и вместе с ними будут проходить веселые испытания. "Формат "Бой с гёрлс" знаком всем с детства, с яслей, мальчики всегда сражаются с девочками, и, как показал съемочный процесс, этот вечный конфликт до сих пор не исчерпан. Наш проект - это час абсолютной беззаботности, час, который зрители проведут в развлекательном облаке, позабыв о проблемах за окном", - говорится в релизе канала.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Это не просто зрелищное, драйвовое, энергичное и современное шоу, это шоу об отношениях между мужчинами и женщинами. Извечный вопрос, но абсолютно по-новому представленный. Битва не в понимании тяжелого события, а противостояние в веселой и непринужденной атмосфере. Удивительно, что это шоу раскрывает людей на 100%. Даже те гости, которые изначально скептически относились и не хотели участвовать в половине конкурсов, уже во время съемок говорили: "Я хочу, я пойду!". Никого во время съемок уговаривать не приходилось, наоборот, приходилось отговаривать, потому что одни и те же люди не могут участвовать в конкурсах. Практически каждый артист, который участвовал в этой программе, нас с Сашей удивил", - говорит Екатерина Варнава:

"Когда мне сказали, что это шоу будет вести Варнава, я сразу согласился, не думая о последствиях. С Варнавой я готов и в огонь, и в воду, и в болото, и в муравейник нырнуть. На площадке, может, мы были и соперниками, но в жизни остаемся верными друзьями", - признается Александр Гудков.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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