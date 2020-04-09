На МКС полетел новый экипаж

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с Байконур строго по расписанию: в 11:05 мск. На борту - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди. Новичок в экипаже только один - Вагнер. Для Иванишина и Кэссиди это уже третий полет.

Это первый пилотируемый запуск в нынешнем году. И прошел он на фоне пандемии коронавируса. Вся подготовка из-за коронавируса - в условиях повышенной безопасности. Экипажи были практически полностью изолированы от окружающих: полтора месяца на карантине.

Изначально планировалось, что из россиян в составе новой экспедиции на МКС полетят Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Однако в феврале исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что по медицинским показаниям российская часть экипажа "Союза МС-16" будет заменена на дублеров - Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Новый экипаж проведет на орбите 196 суток. Программа у них напряженная. Так, запланировано более 50 научных исследований и экспериментов. Причем несколько исследований будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.

Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос экипажа. Ранее надежность носителя была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту. Особенность этой ракеты-носителя в том, что она полностью состоит из российских комплектующих. "Союз-2.1а" пришел на замену "Союзу-ФГ", в котором использовалась украинская система управления.

"Поскольку мы с Ваней планировали лететь на станцию несколько позже, сейчас туда доставлены "грузовиком" вещи для Андрея (Бабкина) и Коли (Тихонова). А на своем корабле мы везем небольшой запас вещей", - рассказал перед стартом Иванишин. Через две недели ожидается прибытие грузового корабля "Прогресс МС-14", который привезет их вещи.

Что теперь с Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным? Вот что рассказал "РГ" командир отряда космонавтов Олег Кононенко: "Николай проходит лечебно-профилактические мероприятия, а Андрей продолжил подготовку в составе дублирующего экипаж МКС-63".

Сближение с МКС пройдет по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза МС-16" со станцией запланирована на 17:16 мск.