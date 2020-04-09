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09.04.2020 16:22
Рубрика: Власть

На Петербургском юридическом форуме обсудят виртуальное судопроизводство

Текст: Владислав Куликов
В Санкт-Петербурге 10 апреля открывается знаменитый Международный юридический форум. Из-за пандемии в этом году он пройдет в онлайн формате. Главная тема форума: как текущая мировая ситуация, связанная с принятием противоэпидемиологических мер, повлияет на развитие правовых систем в мире.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основной темой сессии "Судебная защита в пандемии", которая пройдет в рамках форума, станет виртуальное судопроизводство. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев в интервью "РГ" сказал, что за дистанционными технологиями судопроизводства будущее. Кроме того, он пояснил, как может быть решена проблема соблюдения процессуальных сроков по делам, рассмотрение которых приостановлено.

Фото: Istock
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- В России впервые гражданин смог принять участие в судебном заседании с помощью видеозвонка по Whatsapp. Такое заседание состоялось в одном из судов Свердловской области. Но сегодня экстраординарные условия. В будущем возможно ли, что судебные заседания с помощью мобильных приложений станут обычным делом?

Михаил Толчеев: Работа с использованием мобильных приложений и других средств коммуникации - это в принципе наше будущее. Так уж развивается человеческое общество. Просто сегодняшние реалии нас значительно подтолкнут к этому, станут привычнее. Многие элементы и до пандемии использовались в судебной системе. Нередко процессуальные вопросы уголовных дел рассматривались с участием обвиняемого или подсудимого из СИЗО по системе видеоконференцсвязи. В гражданском процессе прямо предусмотрена возможность участия в заседании федерального кассационного суда удаленно через видеоконференцсвязь.

- Сегодня суды ввели серьезные ограничения в своей работе, ведомства приостановили личный прием. Но правовая жизнь продолжается, в том числе принимаются решения о наказании граждан или организаций. Кроме того, далеко не все преступники ушли на карантин. Как в нынешней ситуации защищать свои права?

Михаил Толчеев: Имеющиеся инструменты защиты нарушенных прав в нынешних условиях никоим образом не отличаются от тех, которые существовали ранее. Полицию можно вызвать, в суд можно обратиться. На помощь адвоката в этом можно рассчитывать. Конечно, имеются определенные ограничения по таким обращениям, но они решаемы. В любом случае, адвокатское сообщество вполне готово оказывать квалифицированную помощь с учетом сегодняшних реалий.

- Так как суды в период действия ограничительных мер рассматривают только неотложные дела, как быть с соблюдением процессуальных сроков по тем делам, которые сейчас приостановлены?

Михаил Толчеев: Процессуальные сроки имеют различную правовую природу. Если говорить о разумных сроках судопроизводства, здесь, на мой взгляд, проблем возникать не должно. Их затягивание в связи с вынужденным отложением процессуальных действий, как правило, не влечет последствий и вряд ли кто-то назовет это не разумным в текущей ситуации. Другие процессуальные сроки, такие как срок исковой давности, сроки на подачу апелляционных или кассационных жалоб, влекут невозможность реализации прав в случае их пропуска. Если причина пропуска срока не будет признана уважительной.

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- Если человек не успеет подать иск из-за действия режима самоизоляции, пойдут ли ему навстречу?

Михаил Толчеев: Весь вопрос, конечно, в том, будут ли суды признавать ограничительные меры в качестве уважительной причины. Не думаю, что такой подход будет реализован автоматически. Ведь в сегодняшнем положении у нас есть возможность пресечь течение таких сроков. Исковые материалы, жалобы и т.д. могут быть поданы как посредством электронных средств коммуникации, так и почтовым отправлением. И здесь суду предстоит оценивать каждый случай отдельно: одно дело, если срок пропустил пожилой человек, для которого цифровые технологии недоступны и он не может выйти из дома. Другое дело - юридическое лицо, в штате которого десятки профессиональных юристов.

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