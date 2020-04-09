Пациенты с повышенным индексом массы тела находятся в зоне особого риска по заражению коронавирусом. Выздоравливать им тоже труднее - у них больше осложнений, и лечить их сложнее вне зависимости от возраста.

Одно из самых простых средств компенсации при нехватке общения - перехватить что-то мучное или сладкое. Часто обычным перекусом дело не ограничивается. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ведущие эндокринологи России из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" минздрава провели онлайн-конференцию с коллегами из регионов и обсудили, как защитить таких больных. В центре открыли и "горячую линию" - здесь сейчас дистанционно консультируют всех пациентов, которые обращались в медучреждение в течение последнего года.

"Пациенты с хроническими заболеваниями более уязвимы перед инфекциями, в том числе и перед новым коронавирусом, - говорит директор НМИЦ эндокринологии член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Еще серьезнее ситуация, если у больного есть нарушения в обмене веществ, особенно если имеется ожирение. Такие пациенты имеют более высокий риск заразиться и сложнее переносят заболевание, у них чаще возникают тяжелые осложнения".

Людям с ожирением сегодня нужно быть особенно осторожными. У них, как правило, много сопутствующих недугов, но в случае заражения, когда организм борется с инфекцией, повышается нагрузка на все системы организма - сердце, сосуды, легкие. Мало того, что из-за ослабленного иммунитета толстяки легче заражаются и тяжелее болеют, им сложнее помогать на всех этапах лечения: начиная от транспортировки в стационар и заканчивая интубацией.

Нельзя забывать о норме нагрузок - не меньше 150 минут в неделю

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уже официально отнес ожирение, особенно продвинутые его стадии с индексом массы тела выше 40 кг/м2, к факторам риска COVID-19, причем у пациентов любого возраста, говорит президент НМИЦ эндокринологии минздрава, академик РАН Иван Дедов. Если проанализировать отчеты стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, и тут четко прослеживается закономерность: большое количество людей с тяжелой формой COVID-19, госпитализированных в реанимационные отделения, имели ожирение, указывает он.

"Ожирение нарушает функцию органов дыхания, и при поражении COVID-19 это может оказаться критичным для больного, - отмечает Мокрышева. - При этом именно третья степень ожирения характеризуется наихудшими изменениями. Такие больные нуждаются в реанимации примерно вдвое чаще, риск летального исхода у них тоже существенно выше".

Врачи-эндокринологи рекомендуют людям из групп риска быть сейчас особенно осторожными и соблюдать правила самоизоляции. "Важно учитывать, что постоянное нахождение дома - это, с одной стороны, ограничение физической активности, а с другой - дополнительный риск переедания. То есть наши пациенты могут спровоцировать у себя прогрессирование ожирения", - отметила Мокрышева. В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить физические нагрузки, пить достаточно воды и следить за режимом питания, отметила эксперт, напомнив о рекомендациях ВОЗ - минимум 150 минут физической активности в неделю.

Цитата

Иван Дедов, президент НМИЦ эндокринологии минздрава, академик РАН:

"Связь ожирения и инфекционных заболеваний хорошо известна: ожирение усиливает воспаление, ослабляет иммунную защиту. Кроме того, ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний в группе повышенного риска развития COVID-19"