Ведущие эндокринологи России из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" минздрава провели онлайн-конференцию с коллегами из регионов и обсудили, как защитить таких больных. В центре открыли и "горячую линию" - здесь сейчас дистанционно консультируют всех пациентов, которые обращались в медучреждение в течение последнего года.
"Пациенты с хроническими заболеваниями более уязвимы перед инфекциями, в том числе и перед новым коронавирусом, - говорит директор НМИЦ эндокринологии член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Еще серьезнее ситуация, если у больного есть нарушения в обмене веществ, особенно если имеется ожирение. Такие пациенты имеют более высокий риск заразиться и сложнее переносят заболевание, у них чаще возникают тяжелые осложнения".
Людям с ожирением сегодня нужно быть особенно осторожными. У них, как правило, много сопутствующих недугов, но в случае заражения, когда организм борется с инфекцией, повышается нагрузка на все системы организма - сердце, сосуды, легкие. Мало того, что из-за ослабленного иммунитета толстяки легче заражаются и тяжелее болеют, им сложнее помогать на всех этапах лечения: начиная от транспортировки в стационар и заканчивая интубацией.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уже официально отнес ожирение, особенно продвинутые его стадии с индексом массы тела выше 40 кг/м2, к факторам риска COVID-19, причем у пациентов любого возраста, говорит президент НМИЦ эндокринологии минздрава, академик РАН Иван Дедов. Если проанализировать отчеты стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, и тут четко прослеживается закономерность: большое количество людей с тяжелой формой COVID-19, госпитализированных в реанимационные отделения, имели ожирение, указывает он.
"Ожирение нарушает функцию органов дыхания, и при поражении COVID-19 это может оказаться критичным для больного, - отмечает Мокрышева. - При этом именно третья степень ожирения характеризуется наихудшими изменениями. Такие больные нуждаются в реанимации примерно вдвое чаще, риск летального исхода у них тоже существенно выше".
Врачи-эндокринологи рекомендуют людям из групп риска быть сейчас особенно осторожными и соблюдать правила самоизоляции. "Важно учитывать, что постоянное нахождение дома - это, с одной стороны, ограничение физической активности, а с другой - дополнительный риск переедания. То есть наши пациенты могут спровоцировать у себя прогрессирование ожирения", - отметила Мокрышева. В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить физические нагрузки, пить достаточно воды и следить за режимом питания, отметила эксперт, напомнив о рекомендациях ВОЗ - минимум 150 минут физической активности в неделю.
Иван Дедов, президент НМИЦ эндокринологии минздрава, академик РАН:
"Связь ожирения и инфекционных заболеваний хорошо известна: ожирение усиливает воспаление, ослабляет иммунную защиту. Кроме того, ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний в группе повышенного риска развития COVID-19"
С фруктами и танцами
В период самоизоляции следует особенно внимательно отнестись к своему питанию, подчеркивает Дмитрий Никитюк, директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор. При этом нужно помнить два ключевых правила. С одной стороны, количество энергии, которую мы тратим, должно соответствовать количеству килокалорий, которые мы получаем с пищей. При этом организм должен получать все необходимые ему 170-180 биологически активных соединений. "Только полноценное питание и поступление всех биологически активных субстанций могут обеспечить организму хороший адаптационный потенциал, который необходимо для противодействия инфекции", - уверен Никитюк.
Дома трудно устоять перед соблазном несистемных перекусов, признает врач-диетолог Ирина Лизун. Изменилось и эмоциональное состояние - нам не хватает общения, привычных развлечений. Один из простых способов компенсации - перехватить что-то вкусненькое, зачастую сладкое или мучное. Но в тех же печеньях или конфетах много калорий, но мало необходимых организму нутриентов. В них мало белка и почти нет витаминов и микроэлементов.
В этой ситуации Лизун рекомендует планировать свое питание - ежедневно составлять меню, что будете есть на завтрак, обед и ужин - и не выходить за рамки этого списка, не докупать продукты. Во-вторых, надо скорректировать сам рацион. Так, нам надо употреблять ежедневно не менее 0,5 кг свежих фруктов и овощей. "С помощью них мы получим достаточное количество клетчатки, чтобы хорошо работал желудочно-кишечный тракт, а также доберем водорастворимые витамины", - поясняет врач.
Кроме того, она рекомендует употреблять больше рыбы, морепродуктов и печени. В них содержатся цинк, йод, железо, в которых нуждается наш организм и в обычное время. А в рыбе также содержатся полезные жиры - в частности омега-3, который помогает организму адекватно реагировать на воспаления.
Также врач рекомендует не забывать про исконно русские, классические продукты - такие, как квашеная капуста, которая "подкармливает" нашу микрофлору и тоже является отличным рубежом защиты от инфекций. Кроме того, она полезна с точки зрения наличия витамина С и пищевых волокон.
Врач советует обратить внимание на замороженные ягоды. В отсутствие сезонных фруктов они прекрасно подпитают организм витаминами, активными веществами и клетчаткой. Кроме того, в ягодах содержится мало сахара. Его как раз врач (вслед за ВОЗ) настоятельно рекомендует сократить до 5% от обычного рациона. Также до 5 г в день необходимо ограничить прием соли.
Чтобы избежать набора веса, надо ограничить в рационе жиры - они должны составлять не более 30% рациона, обращает внимание диетолог. При этом необходимо аккуратно относиться к потреблению насыщенных жиров, которых много содержится в готовых продуктах - в печенье, полуфабрикатах, магазинной выпечке. В готовых продуктах содержится также много соли и различных добавок для длительного хранения. Для выведения всего этого "добра" организму приходится задействовать систему детоксикации, которая вынуждена ежедневно фильтровать огромное количество вредных веществ. И если в этот момент человек заболеет, организм просто не сможет правильно работать сразу на два фронта и эффективно бороться с инфекцией.
Оказавшись без привычного движения, нужно стараться восполнить его, выполняя различные комплексы физических упражнений, в свою очередь, советует Никитюк. "Маршируйте на месте, танцуйте. Даже если включаете телевизор, потрудитесь встать с дивана и найти забытую кнопку вручную", - рекомендует он.