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Неофициально. Какие смартфоны Xiaomi могут обновиться до MIUI 12

Текст:   Антон Благовещенский
09.04.2020,  
12:14
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В интернет регулярно утекают неофициальные данные о будущих релизах программных продуктов от различных производителей, и Xiaomi - не исключение. Недавно в соцсетях появился список смартфонов, которые получат фирменную оболочку MIUI 12.

Согласно инсайдерским данным, которые не всегда находят подтверждение, до MIUI 12 смогут обновиться модели Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Pro и Mi 8. Из устройств бренда Redmi обновление, вероятно, получат устройства K30, K20, K20 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7 Pro, Note 7, Redmi 8 и 8A, а также Redmi 7 и 7A.

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Часть аппаратов линейки Mi Mix тоже может обновиться - это Mi Mix 2, Mi Mix 2s и Mi Mix 3, пишет GizmoChina.

Заметим, что эти данные стоит воспринимать с определенной долей скепсиса - инсайдеры зачастую ошибаются. Тем не менее можно ожидать, что обновление с высокой вероятностью получат актуальные флагманы и устройства, выпущенные в 2019 году.

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