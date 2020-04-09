НКО получили допуск в психоневрологические интернаты

Новости

Поставленные бельгийским врачам 3 млн масок оказались бракованными 23:11
РФПИ: Переговоры ОПЕК+ удержали цены на нефть от дальнейшего падения 22:49
Умер актер Сергей Комаров 21:56
Мурашко: У нового препарата для лечения коронавируса есть побочные эффекты 21:54
Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии 21:47
Аналитики ожидают рост расходов на искусственный интеллект 21:42
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен 21:27
Более 100 врачей в Италии скончались от коронавируса 21:25
В Италии продлят карантин еще на две недели 21:03
ЦБ разрешил зачислять деньги на счета россиян за рубежом по номеру карты 20:56
Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи 20:56
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа 20:25
У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз 20:24
Жительница Воронежа заперлась в палате с отцом, больным COVID-19 20:22
Мишустин потребовал наладить работу по возвращению граждан из-за рубежа 20:15
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 21:20
Рубрика: Общество

Милосердие на карантине

НКО получили допуск в психоневрологические интернаты
Текст: Екатерина Высоких
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Волонтерам и НКО, работающим с детьми и взрослыми в интернатах, важно в условиях пандемии и карантина попадать к своим подопечным. Они обратились к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением определить правила работы учреждений стационарных организаций соцзащиты в условиях пандемии.

И на днях Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с министерством просвещения, министерством здравоохранения и Роспотребнадзором направило в органы высшей исполнительной власти регионов "Письмо о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социального обслуживания", в котором как раз было учтено большинство предложений и рекомендаций НКО.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции

Проживающие в психоневрологических и иных интернатных организациях во время эпидемиологической ситуации оказываются в значительно более серьезной опасности, чем обычные люди. Поскольку часто живут в скученных и стесненных условиях, немолоды и болеют хроническими заболеваниями.

Так что при повышенных рисках лавинообразного распространения инфекции в интернатах (коридорный тип устройства зданий, большие столовые и единые банно-прачечные комплексы, дефицит средств индивидуальной защиты и отсутствие в штате эпидемиологов и инфекционистов) эффект от карантина в учреждениях соцзащиты может свестись к минимуму. А если учесть, что в замкнутом пространстве находится 800 нездоровых людей, а к ним каждый день на общественном транспорте приезжают 600 сотрудников...

В конце марта волонтерам и сотрудникам благотворительной организации "Перспективы", с которой проект Общероссийского народного фронта "Регион заботы" сотрудничает в рамках реформы ПНИ, запретили доступ к подопечным в интернаты Санкт-Петербурга как раз из-за угрозы распространения коронавируса. Но специалисты "Перспектив" считают, что пандемия требует иного подхода к организации работы персонала, чем просто запрет на вход всем, кроме сотрудников. "Наши наиболее ослабленные подопечные - дети и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями развития - нуждаются в особой помощи и эмоциональном контакте".

Поэтому "Перспективы". вместе с другими НКО , работающими с детьми и взрослыми в интернататх, и при поддержке проекта Общероссийского народного фронта "Регион Заботы" и обратились к министру с предложением установить такие правила работы, при которых минимизировалась бы опасность заражения пациентов, но не снижалось бы качество их жизни. В ответном письме минтруда, разрешающем эту ситуацию, также рекомендовано временно передавать проживающих в интернатах граждан (при их согласии) на сопровождаемое проживание в негосударственные организации социального обслуживания или к родственникам в домашние отпуска. А также предусмотреть возможность дистанционного общения с родными, близкими и друзьями и обеспечить допуск в интернаты представителей НКО, оказывающих персоналу помощь в уходе. В письме особое внимание уделено необходимости оказания пациентам психологической помощи и организации прогулок на свежем воздухе.

Фото: iStock
Кормят фруктами и меняют масло в авто: Как петербуржцы помогают волонтерам

"Это очень важный документ, который свидетельствует об озабоченности судьбой самой беззащитной части общества - говорит автор проекта ОНФ "Регион Заботы" Нюта Федермессер. - При проникновении коронавирусной инфекции смертность в интернатах может составить 40 процентов, а в отделениях милосердия, где у маломобильных больных особенно тяжело протекают любые респираторные заболевания, - и до 100 процентов.

Опыт других стран также говорит о том, что к интернатам необходимо особое внимание, простое введение жесткого карантина в них, увы, нигде не привело к желаемому результату.

- Сегодня необходимо действовать сообща, используя опыт и предложения некоммерческого сектора. И я благодарна органам исполнительной власти за готовность оперативно реагировать на запросы от общества. Сейчас очень важно проявлять человечность во всем, - подчеркивает Нюта Федермессер.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Правительство Минтруд Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Путин снял с должности замглавы МВД
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ