НКО получили допуск в психоневрологические интернаты

И на днях Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с министерством просвещения, министерством здравоохранения и Роспотребнадзором направило в органы высшей исполнительной власти регионов "Письмо о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социального обслуживания", в котором как раз было учтено большинство предложений и рекомендаций НКО.

Проживающие в психоневрологических и иных интернатных организациях во время эпидемиологической ситуации оказываются в значительно более серьезной опасности, чем обычные люди. Поскольку часто живут в скученных и стесненных условиях, немолоды и болеют хроническими заболеваниями.

Так что при повышенных рисках лавинообразного распространения инфекции в интернатах (коридорный тип устройства зданий, большие столовые и единые банно-прачечные комплексы, дефицит средств индивидуальной защиты и отсутствие в штате эпидемиологов и инфекционистов) эффект от карантина в учреждениях соцзащиты может свестись к минимуму. А если учесть, что в замкнутом пространстве находится 800 нездоровых людей, а к ним каждый день на общественном транспорте приезжают 600 сотрудников...

В конце марта волонтерам и сотрудникам благотворительной организации "Перспективы", с которой проект Общероссийского народного фронта "Регион заботы" сотрудничает в рамках реформы ПНИ, запретили доступ к подопечным в интернаты Санкт-Петербурга как раз из-за угрозы распространения коронавируса. Но специалисты "Перспектив" считают, что пандемия требует иного подхода к организации работы персонала, чем просто запрет на вход всем, кроме сотрудников. "Наши наиболее ослабленные подопечные - дети и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями развития - нуждаются в особой помощи и эмоциональном контакте".

Поэтому "Перспективы". вместе с другими НКО , работающими с детьми и взрослыми в интернататх, и при поддержке проекта Общероссийского народного фронта "Регион Заботы" и обратились к министру с предложением установить такие правила работы, при которых минимизировалась бы опасность заражения пациентов, но не снижалось бы качество их жизни. В ответном письме минтруда, разрешающем эту ситуацию, также рекомендовано временно передавать проживающих в интернатах граждан (при их согласии) на сопровождаемое проживание в негосударственные организации социального обслуживания или к родственникам в домашние отпуска. А также предусмотреть возможность дистанционного общения с родными, близкими и друзьями и обеспечить допуск в интернаты представителей НКО, оказывающих персоналу помощь в уходе. В письме особое внимание уделено необходимости оказания пациентам психологической помощи и организации прогулок на свежем воздухе.

"Это очень важный документ, который свидетельствует об озабоченности судьбой самой беззащитной части общества - говорит автор проекта ОНФ "Регион Заботы" Нюта Федермессер. - При проникновении коронавирусной инфекции смертность в интернатах может составить 40 процентов, а в отделениях милосердия, где у маломобильных больных особенно тяжело протекают любые респираторные заболевания, - и до 100 процентов.

Опыт других стран также говорит о том, что к интернатам необходимо особое внимание, простое введение жесткого карантина в них, увы, нигде не привело к желаемому результату.

- Сегодня необходимо действовать сообща, используя опыт и предложения некоммерческого сектора. И я благодарна органам исполнительной власти за готовность оперативно реагировать на запросы от общества. Сейчас очень важно проявлять человечность во всем, - подчеркивает Нюта Федермессер.