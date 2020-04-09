Новейшие китайские танки закупили для борьбы с терроризмом в Нигерии

Нигерийская армия получила из Китая крупную партию военной техники. В Сети появились фотографии выгрузки в порту Лагоса первой партии основных боевых танков VT-4, колесных 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2 и бронированных машин со 105-мм орудием ST-1.

Pleasant surprise. Nigerian army recently took delivery of a first batch of 17 vehicles compromising of VT-4 MBT, SH 5 self propelled howitzer and apparently ST1 tank destroys. pic.twitter.com/YCJZNmfeas — Jake (@Jakepor21) April 9, 2020

В настоящее время армия этого государства вооружена устаревшими английскими и советскими танками типа Vickers Mk 3, Т-55 и Т-72 различных модификаций.

Нигерия стала второй страной после Таиланда, закупившей VT-4. Этот танк, весящий 51 тонну, имеет современное бронирование, развитую систему управления огнем с тепловизионными каналами. Он вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой. Имеются также два пулемета: 7,62-мм, спаренный с орудием, и 12,7-мм зенитный, установленный на башне. Двигатель мощностью 1300 л. с. позволяет развивать по шоссе скорость до 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 3 человека.

122-мм САУ создана на шасси трехосного бронеавтомобиля. Ее масса -11 500 кг. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом -22 км, активно-реактивным - 27 км. Сообщается о возможности применения корректируемых боеприпасов.

Мощность двигателя - 215 л. с. Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода - 600 км. В боевой расчет входят пятеро военнослужащих.

Машина огневой поддержки, по сути представляющая собой колесный танк ST-1, разработана на платформе БТР ZBL-08. Впервые ее продемонстрировали 6 лет назад на авиасалоне в городе Чжухай. Нигерия стала одним из первых покупателей.

Новая техника, вероятно, вскоре будет использована в ходе военных операций против действующих на территории страны террористических группировок.