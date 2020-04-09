В регионах активно обсуждают, вводить ли на период карантина ограничительные меры на продажу алкоголя. Между тем вышли рекомендации федерального Минпромторга с призывом не подходить к решению проблемы слишком категорично. И пока власти на местах к общему знаменателю не пришли.

Так, в Югре глава округа выступила с личной просьбой к жителям не скупать алкоголь в магазинах - "Это вам не праздник", а в Кызыле, столице Тувы, уговорами не ограничились и ввели полный запрет на продажу алкоголя и пива на период самоизоляции. Еще в целом ряде регионов сейчас продумывают ограничения по времени и месту продажи горячительного. Оснований более чем достаточно. Так, по данным движения "Трезвая Россия", продажи крепких спиртных напитков по сравнению с мартом прошлого года выросли на 47 процентов.

Ограничить продажу алкоголя на время карантина по всей стране предложил и главный нарколог РФ Евгений Брюн. Какими должны быть эти меры? Тотальный сухой закон? Значительное сокращение продаж по времени? Или оставить все как есть и не лишать людей "последнего релаксанта"? Вот мнение главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного.

- Я не сторонник сухого закона, но, на мой взгляд, необходимо закрыть на период самоизоляции продажи спиртного в магазинах, которые находятся в шаговой доступности. Несколько всем известных алкобрендов сетевых маркетов в свое время делали ставку на продажи спиртного чуть ли не у крыльца каждого жилого дома. И сейчас, в период карантина, именно эти точки как раз и оказываются в радиусе стометровой доступности. Добавьте к этому, что у людей сегодня нет социальных обязательств, которые раньше удерживали от покупки алкоголя, - не нужно идти на работу, не надо везти детей в садик, можно не садиться за руль автомобиля. Самый простой способ отвлечься, расслабиться - пойти и купить бутылку водки.

При этом, по словам эксперта, тотальный запрет продажи алкоголя - не выход. Сегодня люди и без того в состоянии стресса, всем запрещено выходить из дома, и появление дополнительных рамок тяжелое психологическое состояние только усугубит. Увеличится потребление суррогатов.

По данным движения "Трезвая Россия", продажи крепких спиртных напитков по сравнению с мартом прошлого года выросли на 47 процентов

Еще одной действенной мерой, по мнению эксперта, могло стать сокращение часов продажи спиртного, особенно вечерних. Когда возникает желание пойти и купить бутылку от безделья, чтобы только чем-то себя занять. Особенно у людей, склонных к употреблению алкоголя. При этом общеизвестно, что 90 процентов бытовых преступлений происходит из-за лишнего употребления спиртного. Ограничительные меры на период карантина уменьшили бы их вероятность.

А как в других регионах?

Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский направил губернатору области Евгению Куйвашеву предложение о запрете на продажу алкоголя в дни пандемии.

- Моя позиция такая: торговлю "виноводкой" надо закрыть. Вообще. По двум причинам. Первая: бытовое пьянство - всегда горе для семьи. Вторая: алкоголь резко снижает иммунитет. И все легенды про "водку с перцем" не работают. Получается, мы сами продаем в магазинах средства, которые снижают иммунитет, при этом говорим, что сидим на карантине... Двойных стандартов быть не должно, - прокомментировал свое предложение мэр Екатеринбурга.

Между тем пока ограничения на продажу спиртного в регионе все же не ввели.

Якутск

Издав указ о переходе на режим самоизоляции, глава Якутии Айсен Николаев одновременно ввел запрет на продажу алкоголя в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный и поселке Жатай. Это было логично: возможность не ходить на работу многие горожане восприняли как повод для застолий. Однако уже через неделю запрет был снят. Руководитель региона объяснил это предстоящими длительными выходными. Одно дело, когда алкомаркеты в крупных населенных пунктах закрыты на семь дней, и совсем другое, если впереди почти месяц сидения в четырех стенах. Правда, время торговли спиртным все-таки сократили. Прежде его можно было продавать шесть часов в день, теперь по всей республике реализация ограничена четырьмя часами - с двух дня до шести вечера.

Петрозаводск

В Карелии ввели ограничения на продажу спиртных напитков с 1 апреля. В магазинах их можно приобрести с 10 до 14 часов. В результате, по информации республиканского МВД, с 1 по 7 апреля по сравнению с предыдущей неделей количество правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, сократилось на 22 процента, с 37 до 17 уменьшилось количество водителей, которые сели пьяными за руль. Кроме того, число зарегистрированных случаев распития спиртного в общественных местах снизилось со 110 до 30, в два раза реже люди стали появляться в общественных местах в подпитии.

Впрочем уже через день в ограничения все же ввели послабления. Теперь спиртные напитки можно купить с 10 до 16 часов. В пресс-службе правительства Карелии пояснили, почему время продажи алкоголя продлили на два часа. Анализ ситуации показал, что ограничение продажи вызывало скопление людей в магазинах в период с 11 до 14 часов, а это повышает риск заражения коронавирусом.

Ростов-на-Дону

В Ростовской области продажу алкоголя ограничивать не собираются. По мнению экспертов, введение дополнительных ограничений может спровоцировать рост нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение. Зато ситуацией воспользовались местные виноделы. Несколько фермеров наладили дистанционные продажи своих гаражных вин через интернет. В соцсетях появляются десятки восторженных отзывов ростовчан: многим местное вино пришлось по вкусу.

Подготовили Елена Мационг, Владимир Таюрский, Светлана Цыганкова, Александр Гавриленко

А как у них?

Власти американского Чикаго запретили продажу спиртного в вечернее время (после 21.00) в рамках мер, призванных остановить распространение коронавируса. Мэр города Лори Лайтфут посетовала, что в вечернее время в ликероводочных магазинах собирается слишком много желающих скрасить самоизоляцию горячительным. Это идет вразрез с предписанием властей соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек. Магазины, которые нарушат запрет, будут наказывать штрафом и лишать лицензии на торговлю спиртным. Исследователи компании Nielsen посчитали, что только за первую неделю карантинных мер в США продажи алкоголя выросли на 55 процентов.

Схожая тенденция проявляется во многих странах, от Австралии до Европы. На фоне алкогольного ажиотажного власти некоторых стран и регионов вводят ограничения. Во французском департаменте Эна полностью запретили продажу выпивки, опасаясь всплеска домашнего насилия. В Австралии дабы избежать дефицита ввели ограничения, но не слишком жесткие: в одни руки продают не более 3 бутылок вина, одного литра крепкого спиртного или ящика пива. Полностью запретили продажи алкоголя в Зимбабве и ЮАР.

Подготовил Игорь Дунаевский