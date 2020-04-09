Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов

В Оренбуржье ужесточили порядок въезда в регион. Отныне все приезжающие обязаны заполнять анкеты с указанием планируемого места пребывания и контактного номера телефона. А жители области, принимающие у себя гостей из других субъектов, должны сообщить об этом местным властям и своим работодателям.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, соответствующие изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции" внес губернатор Денис Паслер.

При этом и гости Оренбуржья, и те, кто проживает вместе с ними, должны уйти на двухнедельную самоизоляцию

Новая обязанность появилась и у работодателей - им предписано не допускать таких сотрудников на рабочие места до окончания 14-дневного домашнего карантина. Помогать в этом им будут органы местного самоуправления. А социальные службы окажут помощь людям, оказавшимся в домашней самоизоляции.

Глава минздрава области Татьяна Савинова в ходе состоявшегося в четверг прямого эфира пояснила, что введение таких мер связано с большим количеством случаев выявления инфекции у приезжих.

На сегодня в Оренбуржье диагноз COVID-19 подтвердился еще у восьми человек. Все новые пациенты уже получают лечение - оренбургские врачи верно определили их предварительный диагноз. Всего в регионе 22 официально подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента уже выписаны. Один человек скончался.