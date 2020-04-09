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09.04.2020 18:12
Рубрика: Власть

Окурок, ветер, огонь

Особый режим по пожарам введен в 27 регионах
Текст: Тимофей Борисов
Особый противопожарный режим введен в 27 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщили в Рослесхозе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принятие столь радикальных мер вызвано тем, что население тех мест, куда пришли тепло и сушь, не соблюдают элементарных правил безопасности. Люди начали повсеместно выжигать траву, кто по привычке для подготовки земли к посевной, а кто-то ради развлечения. Штрафы людей не пугают или они в них пока не верят.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
МЧС: Пожары в Чернобыле не угрожают российским регионам

Наши источники в МЧС оценили ситуацию однозначно - удивительная безалаберность. Если сейчас из Москвы проехать по трассе в направлении юга, то ближе к Белгороду эти палы видны так, что реально становится страшно. Трава горит прямо в непосредственной близости от деревень. Не исключено, что возгорания произошли от брошенных окурков водителями проезжающих машин.

Очень тревожная ситуация сложилась в Туапсинском районе Краснодарского края. С начала апреля в Краснодарском крае возникло 23 лесных пожара на площади 382,6 гектара. Пожарные вчера ликвидировали возгорание неподалеку от поселка Псебе на площади 105 гектаров. И до сих пор продолжают бороться с пожаром в местном лесничестве на площади почти 29 гектаров.

Как сообщили в краевом главке МЧС, лесные инспекторы, спасатели и правоохранители Кубани выявили лиц, предположительно виновных в пяти лесных пожарах.

МЧС занялось дезинфекцией больниц и дорог

На Дальнем Востоке наиболее тревожная ситуация в Забайкальском крае. Сотрудники Рослесхоза давно рекомендовали объявить там особый противопожарный режим. Но сделано это было лишь теперь. Всего по России количество пожаров выросло на 15 процентов.

Власть Безопасность Правительство МЧС Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары

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