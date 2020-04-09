Особый режим по пожарам введен в 27 регионах

Особый противопожарный режим введен в 27 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщили в Рослесхозе.

Принятие столь радикальных мер вызвано тем, что население тех мест, куда пришли тепло и сушь, не соблюдают элементарных правил безопасности. Люди начали повсеместно выжигать траву, кто по привычке для подготовки земли к посевной, а кто-то ради развлечения. Штрафы людей не пугают или они в них пока не верят.

Наши источники в МЧС оценили ситуацию однозначно - удивительная безалаберность. Если сейчас из Москвы проехать по трассе в направлении юга, то ближе к Белгороду эти палы видны так, что реально становится страшно. Трава горит прямо в непосредственной близости от деревень. Не исключено, что возгорания произошли от брошенных окурков водителями проезжающих машин.

Очень тревожная ситуация сложилась в Туапсинском районе Краснодарского края. С начала апреля в Краснодарском крае возникло 23 лесных пожара на площади 382,6 гектара. Пожарные вчера ликвидировали возгорание неподалеку от поселка Псебе на площади 105 гектаров. И до сих пор продолжают бороться с пожаром в местном лесничестве на площади почти 29 гектаров.

Как сообщили в краевом главке МЧС, лесные инспекторы, спасатели и правоохранители Кубани выявили лиц, предположительно виновных в пяти лесных пожарах.

На Дальнем Востоке наиболее тревожная ситуация в Забайкальском крае. Сотрудники Рослесхоза давно рекомендовали объявить там особый противопожарный режим. Но сделано это было лишь теперь. Всего по России количество пожаров выросло на 15 процентов.