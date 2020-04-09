Отчет правительства в Госдуме перенесен с 15 апреля на более поздний срок - возможно, он состоится в июле. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты. По словам спикера, депутаты уже получили возможность обсудить самые актуальные вопросы в ходе совещаний премьер-министра с фракциями, которые проходили в последние дни.

"Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок", - сообщил Вячеслав Володин. Он отметил, что выступление премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами может состояться в июле.

До отчета планируется заслушать в рамках правительственных часов министров, которые имеют отношение к вопросам здравоохранения, социальной сферы, промышленности и экономики, рассказал также Володин.

В ближайшее время депутаты займутся законодательным оформлением новых мер по поддержке бизнеса и граждан - в первую очередь тех, о которых недавно объявил президент и над которыми работают в кабмине. Важные инициативы будут рассмотрены на заседаниях 14 и 17 апреля, сообщил председатель Госдумы.

Сам Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с думскими фракциями и встретился с представителями "Единой России".

Председатель правительства высоко оценил работу депутатов от "ЕР" и назвал их надежными партнерами по самому широкому кругу вопросов. Например, в кабмине согласны с предложением повысить пределы потребительских и ипотечных кредитов для получения гражданами кредитных каникул. "Мы их поддерживаем и уже взяли в работу", - подтвердил премьер. В ближайшее время будут выпущены соответствующие постановления.

"Единороссы" подготовили правительству несколько новых инициатив в интересах людей. В первую очередь их беспокоят сигналы с продовольственного рынка. С одной стороны, заметил глава фракции "ЕР" Сергей Неверов, дефицита вроде бы нет, а с другой - цены растут, и не только на лимоны и имбирь. Неверов предложил подумать: возможно, стоит принять решение об ограничении цен на продовольственные товары по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий.

"Единороссы" подготовили правительству несколько новых инициатив в интересах людей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин эмоционально высказался в адрес посредников, особенно торговых сетей. Он привел в пример заявки "Перекрестка", "Ленты", "Магнита": на торгах желаемую цену закупки огурцов они устанавливают в 27,3 рубля за килограмм, а реализуют за 149,9 рубля. Аналогичная ситуация в остальной плодоовощной продукции. "Этот беспредел необходимо остановить", - заметил Володин.

По словам "единороссов", Михаил Мишустин в целом поддержал большинство их инициатив.