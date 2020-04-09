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09.04.2020 12:52
Рубрика: Экономика

Пандемия не повлияла на проведение посевной в России

Текст: Светлана Ментюкова

Объявленные в РФ выходные из-за пандемии не распространяются на работников сельского хозяйства. Об этом в ходе онлайн-конференции в ТАСС, посвященной весенним полевым работам, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Выходные на АПК не распространяются. На посевную это не влияет", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Говоря об особенностях соблюдения ограничений, связанных с вирусом на селе, он также добавил, что специфика работы в поле такова, что маски, например, не носят. "Безусловно, где-то есть общественное место - 100 км вокруг никого, вряд ли тут нужно кого-то изолировать. Если мы говорим о пищевых предприятиях, то там режим всегда соблюдается. С учетом всей дисциплины по стране мы, надеемся, избежим заболеваний", - уточнил замминистра.

Он также добавил, что работы проводятся с учетом всех норм безопасности, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным Минсельхоза, посевная на сегодняшний день идет в 33 регионах, ежедневно их количество увеличивается. "Ситуация штатная. Темпы посевной насыщеннее, с опережающими темпами в 2 раза идем по объемам посевов по сравнению с прошлым годом", - отметил Джамбулат Хатуов.

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