Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД

Выступая 9 апреля в Минске на заседании Палаты представителей республиканского парламента, глава белорусского минздрава рассказал, что накануне признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у 15 специалистов, прибывших на стройку из России. Их немедленно поместили в одну из больниц Гродненской области. Следом под наблюдение врачей направили всех, кто контактировал с прибывшими. В общей сложности набралось около 100 человек.

В департаменте коммуникаций "Росатома" такую меру объяснили разумной предосторожностью, чтобы не допустить проникновение инфекции на важный пусковой объект. Ведь работы на первом блоке Белорусской АЭС находятся в финальной стадии. 31 марта здесь прошла приемка инженерно-технических средств физической защиты первого блока, он готов к завозу топлива. А как только это произойдет, энергоблок обретет статус ядерного объекта, на него распространяться гарантии МАГАТЭ.

Поэтому уже 5 апреля первый энергоблок Белорусской атомной станции был взят под охрану сотрудниками МВД Республики Беларусь.

А потом случилось то, что случилось. 15 специалистов из трех субподрядных организаций Инжинирингового дивизиона "Росатома", которые прибыли на строительную площадку Белорусской АЭС, были госпитализированы. Основанием для изоляции стали положительные тесты на COVID-19, сданные в момент прибытия. При этом все прибывшие чувствовали себя нормально, внешних симптомов заболевания у них не проявлялось. Вслед за первой пробой сделаны повторные тесты, сейчас они в стадии обработки.

"Ситуация взята под строгий контроль, - отметил вице-президент инжиниринговой компании "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. - Установлен весь круг лиц, контактировавших с данными работниками. Они также изолированы, им всем проведено тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты которого ожидаются в ближайшее время".

А на самой площадке Белорусской АЭС проводятся исчерпывающие мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников. Вновь прибывшим в обязательном порядке делается тест на COVID-19. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входах в здания и контрольно-пропускных пунктах на территорию стройки установлены санитайзеры, проводятся замеры температуры тела. В случае выявления признаков ОРВИ выдается направление в здравпункт и блокируется пропуск для прохода на стройплощадку.

Совместно с МЧС Беларуси проведена дезинфекция здания, в котором проживали изолированные специалисты. Как заверили в Инжиниринговом дивизионе "Росатома", будет сделано все возможное, чтобы минимизировать влияние кризиса, вызванного COVID-19, и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиком в полном объеме и в те сроки, что предусмотрены контрактом.