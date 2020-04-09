Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.04.2020,  
18:44
Текст:  Николай Грищенко

Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео

Многие считают, что первым советским ручным пулеметом был ДП-27, однако в 1925 году на вооружение Красной армии был принят ручной пулемет МТ Максима-Токарева.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Крепкий и надежный: NI высоко оценил пулемет Калашникова

"Пулемет МТ создавался Федором Токаревым, работавшим на Тульском оружейном заводе, путем переработки и облегчения конструкции станкового пулемета Максима. Несмотря на то, что в результате вес изделия превышал среднее для ручного пулемета значение, его конструкция по меркам тех времен вышла весьма удачной", - рассказал историк Андрей Уланов в рамках специального проекта Калашников.Медиа.

Ручной пулемет Максима-Токарева имел длину 1330 мм и весил 12,9 кг. Автоматика, заимствованная у прототипа без изменений, обеспечивала скорострельность 600 выстрелов в минуту. Для хранения и подачи боеприпасов калибра 7,62х54 R предлагалось использовать холщовые ленты на 100 или 250 патронов. На съемной задней стенке ствольной коробки МТ крепился ружейный приклад с пистолетным выступом, что позволяло вести огонь с сошек.

Кроме сравнительно тяжелого веса, пулемет Максима-Токарева имел проблемы связанные с неправильной работой системы заряжания, что приводило к задержкам при стрельбе. Когда в 1927 году появился ручной пулемет Василия Дегтярева, изделие Токарева отправилось на склады.

Тем не менее МТ успел повоевать в Испании, Китае и принять участие в Великой Отечественной войне.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Противолодочные самолеты РФ Ил-38 долетели до Аляски 18:43
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео 08.04.2020
Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников 07.04.2020
стрелковое оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск" 07.04.2020
Один из самых мощных в мире 9-мм патронов разработали в России 06.04.2020
пулеметы
Убийца вертолетов: легендарный ДШК продолжает службу в армии Вьетнама 27.03.2020
Видео: ручной пулемет Калашникова испытали безостановочной стрельбой 25.03.2020