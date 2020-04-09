Песков пояснил ситуацию со статусом Александровского подворья

В Москве надеются, что Александровское подворье будет все же передано России. Это очень важно, считают в Кремле.

"В ходе недавнего пребывания в Израиле президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху за решение израильской стороны по передаче этого подворья", - напомнил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень высоко оценили: и российские верующие, и Церковь, такую дружескую позицию Израиля", - отметил представитель Кремля. "Насколько мы понимаем, затруднения возникли в связи с судебным апеллированием какой-то из сторон против этого", - рассказал он.

"Безусловно, мы надеемся, что израильская сторона сохранит свою приверженность решению о передаче этого подворья. Это очень важно для нас", - заключил Песков.