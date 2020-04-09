Песков заявил о помощи России Беларуси

Россия оказывает помощь Беларуси в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже помогаем", - сказал Песков​​​.

Ранее представитель Кремля комментировал информацию издания "КоммерсантЪ", что Беларусь попросила помощи у Москвы в связи с распространением коронавируса. Тогда, несколько дней назад, Песков говорил, что не знает, были ли по дипканалам такие обращения, но подчеркнул, что Владимир Путин считает, что все в одной лодке и вызов общий для всех, поэтому и бороться с этим вирусом без партнерства невозможно. Тем более когда речь идет о братской стране, - это ситуация особенная.