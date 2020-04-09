Навалилось нежданно-негаданно, и не кажется, а именно надолго. Не только мы, но и мир не достиг порога, когда пандемия пойдет на спад. И почему она вдруг должна уступить, если замученные болезнью страны борются с COVID-19 точно так же, как боролись с мировыми бедами - по старинке, в одиночку, привычно соблюдая лишь собственные эгоистичные интересы, выпихивая тех, кто послабее. Сколько уж раз писалось о Штатах, перекупающих маски у своих верных вассалов. Или об Италии, брошенной на произвол вируса сожителями по ЕС...

Иногда эту безнадегу разбавляют одинокие сообщения типа: ученые той, этой страны нашли способ, скоро изобретут, изготовят, опробуют вакцину=противоядие. Но кто слышал, чтобы медики всех стран объединились, бились за спасительную вакцину вместе, помогая друг другу, и обогащенные общими знаниями, не теряя драгоценного времени, побыстрее продвигались вперед, не повторяя уже допущенных их иностранными коллегами ошибок? Все же не верится, будто тут превалирует борьба за деньги, патенты, миллиардные продажи, в которой изобретатель - победитель срывает единоличный банк. Скорее, дело все в той же разобщенности, прочно сковавшей современный мир.

Может, почудится некорректным сравнение, напрашивающееся именно в предмайские дни. Но ведь было же, когда забыв о вопиющих и абсолютно непреодолимых разногласиях, сплотились мировые антиподы: СССР, Великобритания, Штаты в битве с "коричневой чумой". Cегодня есть шанс объединиться в борьбе с заразой, парашютировавшей невидимым десантом на огромнейшую крошечную планету убийственной своей силищей.

Плевать я хотел на мистику. Но в последние годы нам уже не раз подавались сигналы. В еле различимой на карте Исландии забунтовал четвертый по величине вулкан с "легко" произносимым названием Эйяфьядлайекюдль. И вроде бы сугубо местное извержение заблокировало в 2010 году авиаперелеты по Европе. В Африке началась лихорадка Эбола, а мы лишь пожимали плечиками: это ведь там, далеко, у бедных темнокожих, не у нас.

Как ликвидатор Чернобыля, имею право сравнить сегодняшнюю катастрофу со взрывом одного единственного блока на АЭС. Рвануло в Чернобыле, а пострадали не только соседние Россия с Белоруссией. "Мирный" атом задел Центральную Европу, Скандинавию, добравшись и до совсем далеких континентов. Тогда мы, советские, заваленные ворохом обвинений, тоже боролись с последствиями в гордую одиночку. Из той почти что планетарной беды мир не извлек уроков. Сколько уж приходилось слышать: атомные, но только обязательно точечные, удары помогут осознать угрозу всеобщей войны, немножко попугав ядерные и прочие державы. Да вспомните вышедший из строя чернобыльский реактор, едва не отправивший на свет иной половину нашего Божьего, сознательно пишу, света. Пустят в ход ядерную бомбочку для устрашения, для эксперимента (как в Хиросиме и Нагасаки), и все мы отправимся к праотцам.

Понимает ли это мир? Еще Чернобыль доказал полную мировую уязвимость. Но о событиях апреля и мая 1986 г. забыли, или не учли, или решили не замечать.

Осознали ли мы, что и от пандемии можно ждать чего угодно, только не сказочного исчезновения вируса? Сказочкам пришел конец. Миру и ближайшему завтра уже не оставаться прежними. Время разделилось на "до" и "сейчас". "До" - выкрик президента США о принадлежащей американцам Луне проглотили бы. "Сейчас" - на выборах ему, похоже, не простят и Луну, и фактически и практически брошенный в пасть вирусу Нью-Йорк.

Миру и ближайшему завтра уже не оставаться прежними. Время разделилось на "до" и "сейчас"

Или пример из отечественной оперы. "До": бесконечные дискуссии вызывали наши праздники. Можно ли целых десять дней в Новый год и еще пять на майские? И бесконечные примеры упущенной за эти пару недель миллиардной выгоды. "Сейчас": гадания, сколько еще дней и недель проведем мы в абсолютно необходимой, но столь непривычной при нашей общительности самоизоляции? О потерях говорить даже не тянет. И так ясно, новая дырочка на поясе неизбежна.

А еще проглядывающее исчезновение некоторых отраслей, приносивших радость миллионам странствующих и шастающих и нормальный доход туристическим и авиакомпаниям, это счастье за миллиарды на блюдечке приносившим.

Возьмем пусть и не самую необходимую, однако разросшуюся до индустрии PR-деятельность. Что "сейчас" будем пиарить?

Не стану затрагивать более серьезные и чувствительные виды экономики, разрыв связей, прочие дорогостоящие очевидности современной человеческой деятельности. Но вот если "до" всего значения медицины мы не понимали, то "сейчас" пусть с опозданием, однако твердо дошло: "Ой! Где были раньше?".

И последнее, отнюдь в этом ряду не веселое. А кто сказал, что если пандемия отступит, то раз и навсегда? Разве нашлись уже переговорщики, которым COVID-19 дал гарантии хотя бы устные? Ну, хотя бы те, что обещали Буш-старший и Коль Горбачеву - НАТО никогда не будет приближаться к нашим границам. В осторожном, толковом интервью нового министра здравоохранения Первому каналу проскочило: после отступления и подавления вируса в некоторых странах уже просматривается новая его волна. Не превратится ли она в девятый вал?

Какими же мелкими кажутся вчерашние беды и обиды. Из всех ведущихся "сейчас" дискуссий чувство смеха у меня вызывают разве что споры об уменьшении зарплат футболистам. Кто из них принимает срезку на 200-300 тысяч долларов, а кто кобенится. Помилуйте, какие могут быть "сейчас" споры? Неужели средним игрокам хватает совести качать права? Понижение их фантастических в условиях пандемии доходов должно быть принято "сейчас" законодательно.

Последнее: надо выживать. Дисциплинированно терпеть. Мучительно выжидать. Не впадать в депрессию. Наши общие силы обязательно понадобятся, когда все, будем верить, пройдет, и нам, только нам, понадобятся силы, чтобы постепенно, месяц за месяцем и год за годом, восстанавливать вирусом разрушенное.