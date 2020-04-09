Порядок продления инвалидности будет временно упрощен

Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября. Они еще на шесть месяцев получат ту же группу инвалидности или категорию "ребенок-инвалид", если речь идет о детях. Для детей-инвалидов, которым при достижении возраста 18 лет предстояло получить взрослую группу, ее установят на полгода на основании сведений предыдущей экспертизы.

Временный порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает, что все будет происходить заочно, без заполнения каких-либо заявлений. Межведомственный обмен данными отстроят так, чтобы решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации принималось федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. Справка и программа направляются гражданину заказным письмом.